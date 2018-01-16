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    Александрова победила Херцог, Шарапова во втором круге AO встретится с Севастовой

    Australian Open Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова
    На фото:Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова переиграла в двух сетах Полону Херцог из Словении в первом круге Australian Open — 7:6 (7:2), 6:4.

    Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Екатерина 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

    В следующем раунде Александрова встретится с 17-й ракеткой турнира американкой Мэдисон Киз, которая взяла верх над китаянкой Цян Ван – 6:1, 7:5.

    Латвийка Анастасия Севастова, 14-й номер посева, со счетом 3:6, 6:3, 6:2 переиграла Варвару Лепченко из США и стала соперницей россиянки Марии Шараповой во втором круге турнира.

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