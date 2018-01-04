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    Шарапова сыграет с Синяковой в полуфинале турнира в Шэньчжэне

    WTA Мария Шарапова
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    Катержина Синякова
    На фото:Катержина Синякова
    Чешка Катержина Синякова одержала победу над соотечественницей Кристиной Плишковой в четвертьфинальном матче турнира в Шэньчжэне со счётом 6:2, 6:2 и стала последней полуфиналисткой розыгрыша.

    Продолжительность встречи составила 1 час и 4 минуты.

    За выход в финал Синякова поспорит с россиянкой Марией Шараповой.

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