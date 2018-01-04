Шарапова сыграет с Синяковой в полуфинале турнира в Шэньчжэне

За выход в финал Синякова поспорит с россиянкой Марией Шараповой .

Чешкаодержала победу над соотечественницейв четвертьфинальном матче турнира всо счётом 6:2, 6:2 и стала последней полуфиналисткой розыгрыша.

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