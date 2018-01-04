Сегодня в 13:56 Шарапова сыграет с Синяковой в полуфинале турнира в Шэньчжэне WTA Мария Шарапова Спорт в VK Спорт. Главное На фото:Катержина Синякова tennisforum.com Чешка Катержина Синякова одержала победу над соотечественницей Кристиной Плишковой в четвертьфинальном матче турнира в Шэньчжэне со счётом 6:2, 6:2 и стала последней полуфиналисткой розыгрыша. Продолжительность встречи составила 1 час и 4 минуты. За выход в финал Синякова поспорит с россиянкой Марией Шараповой. Обсудить0 0 0 0 0 1 АВТОСамые практичные автомобили 2017 годаВИДЕОНовый Mercedes-Benz CLS показали на видео Читайте по теме 04/01Шарапова — в полуфинале турнира в Шэньчжэне 02/01Шарапова — в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне 01/01Шарапова — во втором круге турнира в Шэньчжэне 31/12Шарапова: Я нахожусь именно там, где должна Популярное в сети Загрузка... Загрузка... Это интересно Безрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойИсторический успех Джоковича, новая звезда WTA и травмы звездИтоги Открытого чемпионата Франции по теннису-2016 Все краски Australian OpenСледим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»Допинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной средеДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортНепобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису Подробный разбор Долгожданный триумф. Шарапова снова на вершинеО победе Марии Шараповой в Тяньцзине – в нашем обзоре СМИ Не хватило сил. Шарапова превзошла ожидания, но могла добиться большегоРеакция СМИ на вылет российской теннисистки с US Open Комментарии Прогнозы на спорт Подарит ли «Верона» шанс «Ювентусу»?«Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки на чемпионат Италии по футболу 6 января.1,57 Какой будет старт Монтеллы в Ла Лиги?«Севилья» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 января1,81