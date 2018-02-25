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    Норвегия победила в медальном зачете на ОИ в Пхенчхане

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    Марит Бьорген
    На фото:Марит Бьорген
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    Сборная Норвегии победила в неофициальном медальном зачете на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

    В воскресенье 14-е золото Игр-2018 принесла Норвегии лыжница Марит Бьорген, победившая в гонке на 30 километров.

    Благодаря этой медали Норвегия обошла Германию в медальном зачете. На счету норвежцев стало 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. У немцев – 14 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей. Третьими стали канадцы – 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград.

    Российские спортсмены завоевали 17 наград на ОИ в Пхенчхане — две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.

    Золото выиграли фигуристка Алина Загитова (одиночное женское катание) и мужская сборная России по хоккею.

    Серебро завоевали: лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов (эстафета 4х10 км), Большунов в гонке на 50 км, Спицов и Большунов в командном спринте, фигуристка Евгения Медведева (одиночное женское катание), сборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях (Медведева и Загитова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев), скелетонист Никита Трегубов.

    Бронзовыми призеры стали: лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская (эстафета 4х5 км), Белорукова (индивидуальный спринт), Спицов (индивидуальная гонка на 15 км), Ларьков (гонка на 50 км), Большунов (индивидуальный спринт), фристайлисты Илья Буров (лыжная акробатика) и Сергей Ридзик (ски-кросс), конькобежка Наталья Воронина (5000 метров), шорт-трекист Семен Елистратов (1500 метров).

    По общему числу наград Россия поделила шестое место с Кореей — по 17.

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