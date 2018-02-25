Калинин травмировал плечо, празднуя шайбу Гусева

Нападающий сборной Россииподвел итоги финального матча олимпийского хоккейного турнира.

В финале россияне одолели команду Германии (4:3 ОТ), а Калинин едва не стал антигероем, заработав удаление в концовке основного времени.

«На самом деле, никаких мыслей перед концовкой основного времени не было. Не знаю, было ли там удаление или нет. Конечно, необязательное, я был в шоке немножко. Настолько был счастлив, что сравняли счет! Я видел все это как в замедленном повторе. Все молодцы сегодня, здорово играли.

Фотогалерея победы сборной России

Там был кипиш на пятаке, я стоял, надеялся, что шайба отскочит куда-нибудь. Так и получилось, что он отскочила, а Гусев замкнул. На радостях я немножко травмировал плечо, поэтому и уехал в раздевалку.

Не хочется думать о возвращении в КХЛ, сейчас отметить нужно», — приводит слова Калинина «Спорт-Экспресс».