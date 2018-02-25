Дацюк: Рано говорить, что я завершаю карьеру хоккеиста

Нападающий сборной России по хоккеюзаявил, что пока не готов говорить, когда завершит карьеру.

«Подождите, подождите говорить, что я карьеру заканчиваю. Вы же скучать будете без меня, без интервью моих. Готов ли играть следующий сезон? Дайте этот сначала закончить», — цитирует Дацюка «Р-Спорт».

Фотогалерея победы сборной России

В воскресенье сборная России победила Германию (4:3 ОТ) и завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане. Дацюк стал 29-м членом «Тройного золотого клуба», в который могут вступить игроки и тренеры, выигравшие Кубок Стэнли, Олимпиаду и чемпионат мира. Дацюк, которому в июле исполнится 40 лет, ранее дважды выигрывал Кубок Стэнли (в 2002 и 2008 годах) с клубом «Детройт» и один раз — чемпионат мира (в 2012 году). В составе СКА Дацюк выиграл Кубок Гагарина в 2017 году.