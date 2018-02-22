Хорошилов — 21-й после первой попытки в слаломе

Кристофферсен показал результат 47,72 секунды. Вторым идет швед Андре Мюрер (47,93 секунды), третьим — француз Виктор Мюффа-Жанде (48,34).
Россиянин Александр Хорошилов показал 21-й результат (49,72), а Иван Кузнецов не смог финишировать.
Австриец Марсель Хиршер, выигравший две золотые медали на Играх-2018, сошел с дистанции.
Вторая попытка начнется в 7:30 мск.
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 47,72
2. Андре Мюрер (Швеция) — 47,93
3. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 48,34
4. Манфред Мельг (Италия) — 48,40
5. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 48,53
6. Алексис Пентюро (Франция) — 48,54
21. Александр Хорошилов (Россия) — 49,72