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    Хорошилов — 21-й после первой попытки в слаломе

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    Александр Хорошилов
    На фото:Александр Хорошилов
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    Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен показал лучшее время в первой попытке в слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Кристофферсен показал результат 47,72 секунды. Вторым идет швед Андре Мюрер (47,93 секунды), третьим — француз Виктор Мюффа-Жанде (48,34).

    Россиянин Александр Хорошилов показал 21-й результат (49,72), а Иван Кузнецов не смог финишировать.

    Австриец Марсель Хиршер, выигравший две золотые медали на Играх-2018, сошел с дистанции.

    Вторая попытка начнется в 7:30 мск.

    Мужчины. Слалом. 1-я попытка

    1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 47,72
    2. Андре Мюрер (Швеция) — 47,93
    3. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 48,34
    4. Манфред Мельг (Италия) — 48,40
    5. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 48,53
    6. Алексис Пентюро (Франция) — 48,54
    21. Александр Хорошилов (Россия) — 49,72

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