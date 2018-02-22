Хорошилов — 21-й после первой попытки в слаломе

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Норвежский горнолыжникпоказал лучшее время в первой попытке в слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Кристофферсен показал результат 47,72 секунды. Вторым идет швед Андре Мюрер (47,93 секунды), третьим — француз Виктор Мюффа-Жанде (48,34).

Россиянин Александр Хорошилов показал 21-й результат (49,72), а Иван Кузнецов не смог финишировать.

Австриец Марсель Хиршер, выигравший две золотые медали на Играх-2018, сошел с дистанции.

Вторая попытка начнется в 7:30 мск.

Мужчины. Слалом. 1-я попытка

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 47,72

2. Андре Мюрер (Швеция) — 47,93

3. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 48,34

4. Манфред Мельг (Италия) — 48,40

5. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 48,53

6. Алексис Пентюро (Франция) — 48,54

21. Александр Хорошилов (Россия) — 49,72