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    Гашек: У Чехии нет звезд, но более сильный вратарь, чем у России

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    Павел Францоуз
    На фото:Павел Францоуз
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    Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек дал свой прогноз на полуфинальный матч Олимпиады-2018 между Россией и Чехией, а также оценил игру голкипера Павла Францоуза.

    «Само собой, я буду болеть за сборную Чехии. Знаете, мне кажется, что это будет очень упорный матч, матч равных соперников. Обе команды здорово мотивированы. И мне нравится, как играет наша команда.

    На мой взгляд, шансы "50 на 50". И я не хочу делать прогноз. У нас нет больших звезд. Но, исходя из того, как мы играем, и учитывая то, что у нас более сильный вратарь – все может быть.

    Возможно, более сильный вратарь. Который мог бы стать фигурой, повлияющей на исход. Но важно же, кто будет сильнее в конкретной встрече.

    Команда может на Павла Францоуза положиться. Он отлично играет на этом турнире и блестяще справляется с буллитами в сериях послематчевых бросков.

    Пропустил только одну шайбу в них. И это кое-что означает. Ему не просто везет. Он знает, как остановить игроков соперника. Плюс шайба от него не отскакивает.

    Павел в прекрасной форме, и парни могут отталкиваться от ее игры. Когда ты знаешь, что за спиной есть вратарь, который точно не подведет – это очень и очень важно», — приводит слова Гашека «Спорт-Экспресс».

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