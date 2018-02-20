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    Бабиков: На Олимпиаду приехал не зря

    Биатлон Сборная России
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    Антон Бабиков
    На фото:Антон Бабиков
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    Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Пхенчхане.

    «Не зря ли приехал на Олимпиаду? Однозначно не зря, хотя я на самом деле очень долго сомневался, до последнего. Не бывает такого, что все приехали или только те, кто завоюет медаль. Приехали 100 человек и уехало 100 медалей — такого не бывает.

    Мы старались достойно биться каждую гонку и выкладывались по максимуму. Опыт, который мы отсюда увезем, поможет не только нам, но и всей российской команде», — приводит слова Бабикова «Чемпионат».

    Также Бабиков прокомментировал девятое место российских биатлонистов в смешанной эстафете: «Я доволен борьбой, но хотелось бы быть гораздо выше. Я верил, что мы можем бороться за тройку. Если бы мы не допускали ошибок на рубеже, то это было бы вполне возможно. Все были заряжены».

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    Напомним, лучшим результатом Бабикова на Олимпиаде-2018 стало 16-е место в индивидуальной гонке. В гонке преследования российский биатлонист финишировал 40-м, а в спринте — 57-м.

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