Все россияне прошли в финал в прыжках с большого трамлина на ОИ-2018

Приницпиальный день. Анонс олимпийских событий 17 февраля Превью главных событий на Олимпийских играх в субботу, 17 февраля Вчера в 23:54

Три медали россиян, рекорд Колоньи и дождь из Винни Пухов Все, чем запомнился седьмой день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018 Вчера в 21:32

Золото Фриды Хансдоттер в горнолыжном слаломе Фрида Хансдоттер из Швеции стала олимпийской чемпионкой в горнолыжном слаломе Вчера в 19:37

Спицов обменял деревянную медаль на бронзовую Реакция СМИ на бронзовую медаль российского лыжника Вчера в 19:12

Золото Микелы Мойоли в сноуборд-кроссе Итальянская сноубордистка финишировала первой в финале соревнований по сноуборд-кроссу Вчера в 18:55

Серебро Трегубова и золото Юн Сон Бина в скелетоне Никита Трегубов завоевал серебряную медаль Олимпиады в скелетоне, пропустив вперед лишь корейца Юн Сон Бина Вчера в 18:33

Победа Виссер и бронза Ворониной в беге на коньках на 5 км Конькобежка Наталья Воронина из России смогла пробиться в тройку призеров в беге на 5000 метров. Олимпийской чемпионкой стала голландка Эсме Виссер Вчера в 17:58

Золото Колоньи и бронза Спицова на 15 км вольным стилем Лыжник из Швейцарии Дарио Колонья стал олимпийским чемпионом в забеге на 15 километров вольным стилем. Россиянин Денис Спицов завоевал бронзу Вчера в 17:21