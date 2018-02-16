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    Все россияне прошли в финал в прыжках с большого трамлина на ОИ-2018

    Сборная России Прыжки с трамплина
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    Евгений Климов
    На фото:Евгений Климов
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    На Олимпийских играх-2018 состоялась квалификация в прыжках на лыжах на большом трамплине.

    В финал соревнований удалось пробиться четырем российским летающим лыжникам. Квалификацию прошли Евгений Климов, Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Михаил Назаров.

    Климов показал 16-й результат (111,8), Ромашов — 21-й (108,9), Корнилов — 26-й (101,7), а Назаров — 33-й (92,3).

    Лучший результат продемонстрировал норвежец Роберт Йоханссон (131,9), который ранее завоевал бронзовую медаль на нормальном трамплине.

    Немец Веллингер — олимпийский чемпион в прыжках с трамплина

    Медали в этом виде программы разыграют 17 февраля.

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