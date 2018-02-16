Все россияне прошли в финал в прыжках с большого трамлина на ОИ-2018

В финал соревнований удалось пробиться четырем российским летающим лыжникам. Квалификацию прошли Евгений Климов, Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Михаил Назаров.
Климов показал 16-й результат (111,8), Ромашов — 21-й (108,9), Корнилов — 26-й (101,7), а Назаров — 33-й (92,3).
Лучший результат продемонстрировал норвежец Роберт Йоханссон (131,9), который ранее завоевал бронзовую медаль на нормальном трамплине.
Немец Веллингер — олимпийский чемпион в прыжках с трамплина
Медали в этом виде программы разыграют 17 февраля.