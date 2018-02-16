Три медали россиян, рекорд Колоньи и дождь из Винни Пухов

День российских побед

После двух дней затишья, российские атлеты мощно выступили, завоевав в пятницу сразу три медали — две бронзы и серебро.

Первым отличился российский скелетонист Никита Трегубов, который, между прочим, не хотел ехать на Игры-2018 под нейтральным флагом, но когда отстранили его друга Александра Третьякова, не мог отказаться.

Трегубов приехал в Корею вообще без тренеров и выходил на каждую тренировку просто один – всех отстранили.

Серебро Трегубова и золото Юн Сон Бина в скелетоне Тем не менее, российский атлет показа второе время, уступив лишь корейцу Юн Сун Бину, который просто не мог не взять золото — домашнюю трассу он изучил вдоль и поперек.

Бронза досталась британцу Доминику Парсонсу с его «чудо-костюмом», а латвийские братья Дукурсы остались и вовсе без наград, задумавшись о завершении карьеры после Пхенчхана.

Спицов обменял деревянную медаль на бронзовую Реакция СМИ на бронзовую медаль российского лыжника Еще одним российским медалистом стал лыжник Денис Спицов, который завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 километров.

21-летний уроженец Вологодской области уже успел отличиться в скиатлоне, остановившись в шаге от пьедестала, а теперь стал первым российским лыжником за 30 лет, взявшим на Олимпийских играх медаль в гонке с раздельным стартом.

Третью медаль в копилку российской олимпийской команды принесла конькобежка Наталья Воронина, сенсационно завоевавшая бронзу на дистанции 5 000 км.

Победа Виссер и бронза Ворониной в беге на коньках на 5 км Без недопущенных МОК лидеров команда ОАР по конькобежному спорту изначально практически не имела шансов на подиум, но Воронина сумела совершить чудо, всего на 19 сотых опередив ставшую четвертой голландку Аннук Ван дер Вейден.

И наконец, нельзя не отметить первую победу мужской хоккейной сборной на олимпийском турнире. Подопечные Олега Знарка сумели разгромить сборную Словении со счетом 8:2, вернув уверенность в себя и заметно повысив настроение болельщикам.

Показали характер. Россия разгромила Словению Россия разгромила Словению во втором матче группового турнира Олимпиады-2018 Следующий матч российских хоккеистов на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником будет команда США.

Теперь, чтобы выйти в четвертьфинал напрямую с первого места в группе, российской команде нужно обыграть американцев в основное время и надеяться на то, что Словакия не выиграет у Словении в основное время.

Герой дня

Швейцарский лыжник Дарио Колонья, выигравший индивидуальную гонку на 15 км на Олимпийских играх в Корее, установил рекорд, став первым лыжником-гонщиком среди мужчин, который выиграет три золота в одной дисциплине.

Золото Колоньи и бронза Спицова на 15 км вольным стилем До этого Колонья выигрывал гонки на 15 км на Олимпийских играх как в Сочи-2014 (классический стиль), так и в Ванкувере-2010 (свободный стиль).

Всего же это олимпийское золото стало для швейцарского лыжника уже четвертым. Больше золотых медалей только у Томаса Альсгорда (5) и Бьорна Дэли (8).

Впрочем, он считает, что ему все равно не сравниться по популярности на родине с теннисистом Роджером Федерером.

Публикация от Dario Cologna (@dariocologna) Окт 28, 2017 в 3:05 PDT

Награда нашла героя

Золото Микелы Мойоли в сноуборд-кроссе Олимпийские соревнования в лыжной акробатике (фристайле) у женщин закончились победой белорусской спортсменки Анны Гуськовой, завоевавшей для своей страны первую награду высшей пробы на этих играх.

Серебро и бронзу взяли китаянки Чжан Синь и Кун Фаньюй. Еще одна атлетка из Белоруссии, чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер упала в решающей попытке и стала четвертой.

Это уже вторая Олимпиада для 25-летней Гуськовой — когда Белоруссии перепала «лишняя» лицензия на Олимпиаду в Сочи, то решено было взять именно молодую спортсменку. Но на Играх в России Анна даже не прошла квалификацию.

Публикация от Anna 😎👍 (@_annushkaa_) Фев 16, 2018 в 4:17 PST

Свой первый подиум на этапах Кубка мира Гуськова взяла в январе 2015 года в Лейк-Плэсиде, заняв третье место. В декабре 2017-го она победила на этапе Кубка мира в Китае, а в январе 2018-го взяла серебро на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. И вот она вершина — олимпийское золото.

Вслед за медалью, спортсменке достался и орден — глава Национального олимпийского комитета, а по совместительству президент Белоруссии Александр Лукашенко за успех на Играх в Пхенчхане наградил ее орденом Отечества III степени.

Милота дня

Лидерство Юдзуру Ханю в короткой программе у фигуристов Японский фигурист Юзуру Ханю в этот соревновательный день не только идеально откатал короткую программу в соревнованиях одиночников, буквально уничтожив моральный дух всех оппонентов.

После выступления олимпийского чемпиона Сочи-2014 над катком выпала месячная норма осадков — и это был не дождь или снег, а целая груда плюшевых медвежат. Сотни Винни Пухов посыпались с трибун на олимпийский лед.

Ханю закончил выступление, Винни Пухи — начали Фото: Getty Images

Медвежата летят с трибун на лед после каждого выступления японца. Традиция эта появилась после того, как фаны разглядели, что Юзуру постоянно таскает с собой на турнирах любимую коробку с гигиеническими салфетками с изображениями Винни Пуха на ней.

IM SORRY (NOT SORRY) FOR YUZURU HANYU RETWEETS BUT HERE IS A YUZURU HANYU IN A SEA OF WINNIE THE POOH pic.twitter.com/O7Npx3OxsO — kez (@_kxzm) 16 февраля 2018 г.

«Талисман», решили фанаты и стали дарить японцу медведей в разных видах, даже в виде чехла на ту самую коробку с салфетками.

Примечательно, что Олимпийский комитет попытался остановить это безумие, запретив Юзуру приносить коробку с изображениями диснеевских персонажей на выступление, чтобы не было проблем с мегакорпорацией из-за авторских прав.

yuzuru hanyu finding loop holes just to bring his beloved winnie the pooh to the olympics pic.twitter.com/9YSw3eH4MO — mai (@minhwikim) 13 февраля 2018 г.

Юузуру не смутился, а лишь натянул на любимый талисман очередной чехол и все равно принес ее на олимпийские выступления.

Ну а фанатам на запреты МОК плевать, поэтому они после выступления японца в Пхенчхане накидали на лед такое количество медвежат, каким можно нагрузить небольшой грузовик.

Что будет делать с ними Юзуру? Как обычно, раздаст в детские дома, интернаты, школы и всем, кто нуждается.

Я подарю всех Винни-пухов, которые сегодня мне бросали зрители, болельщикам и жителям Пхёнчхана и Каннына. Кому-то может показаться странным, что я отдаю подарки, но прошу болельщиков не ошибаться: в своём сердце уношу всю доброту и эмоции, которые вы мне дарите Юзуру Ханю

Бороться до конца

Не можем обойти своим вниманием и еще одного участника мужской лыжной гонки. Пита Тауфатофуа, представитель Тонга — небольшого государства Океании, два года назад принял участие в летней Олимпиаде-2016 в Рио в качестве тхэквандиста.

За эти два года 33-летний спортсмен, впервые вставший на лыжи, сумел отобраться на Олимпиаду в Корею, где вновь, как и в Рио, привел всех в восторг на церемонии открытия, неся флаг своей сборной в национальном костюме, полуголый и обильно смазанный маслом.

И пусть тонганец финишировал в индивидуальной гонке лишь на 114-м месте, главное, как заявил сам Пита, что он финишировал.

По словам лыжника из Тонга, он не только показал свое лучшее время и не врезался при этом в дерево, но еще и показал другим атлетам из экзотических стран, как важно не сдаваться.

Уже на втором километре мне было очень тяжело. Мне нужно было держать темп и не позволить болельщикам меня раззадорить, потому что тогда бы я быстро устал. Мне удалось не упасть. На последнем круге я думал: «Господи, пожалуйста, только не у всех на глазах». Пита Тауфатофуа

Теперь тонганец собирается поехать на Олимпиаду 2020. В качестве пловца!