Три медали россиян, рекорд Колоньи и дождь из Винни Пухов

После двух дней затишья, российские атлеты мощно выступили, завоевав в пятницу сразу три медали — две бронзы и серебро.

Первым отличился российский скелетонист Никита Трегубов, который, между прочим, не хотел ехать на Игры-2018 под нейтральным флагом, но когда отстранили его друга Александра Третьякова, не мог отказаться.

Трегубов приехал в Корею вообще без тренеров и выходил на каждую тренировку просто один – всех отстранили.

Серебро Трегубова и золото Юн Сон Бина в скелетоне Тем не менее, российский атлет показа второе время, уступив лишь корейцу Юн Сун Бину, который просто не мог не взять золото — домашнюю трассу он изучил вдоль и поперек.

Бронза досталась британцу Доминику Парсонсу с его «чудо-костюмом», а латвийские братья Дукурсы остались и вовсе без наград, задумавшись о завершении карьеры после Пхенчхана.

Спицов обменял деревянную медаль на бронзовую Реакция СМИ на бронзовую медаль российского лыжника Еще одним российским медалистом стал лыжник Денис Спицов, который завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 километров.

21-летний уроженец Вологодской области уже успел отличиться в скиатлоне, остановившись в шаге от пьедестала, а теперь стал первым российским лыжником за 30 лет, взявшим на Олимпийских играх медаль в гонке с раздельным стартом.

Третью медаль в копилку российской олимпийской команды принесла конькобежка Наталья Воронина, сенсационно завоевавшая бронзу на дистанции 5 000 км.

Победа Виссер и бронза Ворониной в беге на коньках на 5 км Без недопущенных МОК лидеров команда ОАР по конькобежному спорту изначально практически не имела шансов на подиум, но Воронина сумела совершить чудо, всего на 19 сотых опередив ставшую четвертой голландку Аннук Ван дер Вейден.

И наконец, нельзя не отметить первую победу мужской хоккейной сборной на олимпийском турнире. Подопечные Олега Знарка сумели разгромить сборную Словении со счетом 8:2, вернув уверенность в себя и заметно повысив настроение болельщикам.

Показали характер. Россия разгромила Словению Россия разгромила Словению во втором матче группового турнира Олимпиады-2018 Следующий матч российских хоккеистов на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником будет команда США.

Теперь, чтобы выйти в четвертьфинал напрямую с первого места в группе, российской команде нужно обыграть американцев в основное время и надеяться на то, что Словакия не выиграет у Словении в основное время.

Швейцарский лыжник Дарио Колонья, выигравший индивидуальную гонку на 15 км на Олимпийских играх в Корее, установил рекорд, став первым лыжником-гонщиком среди мужчин, который выиграет три золота в одной дисциплине.

Золото Колоньи и бронза Спицова на 15 км вольным стилем До этого Колонья выигрывал гонки на 15 км на Олимпийских играх как в Сочи-2014 (классический стиль), так и в Ванкувере-2010 (свободный стиль).

Всего же это олимпийское золото стало для швейцарского лыжника уже четвертым. Больше золотых медалей только у Томаса Альсгорда (5) и Бьорна Дэли (8).

Впрочем, он считает, что ему все равно не сравниться по популярности на родине с теннисистом Роджером Федерером.

Золото Микелы Мойоли в сноуборд-кроссе Олимпийские соревнования в лыжной акробатике (фристайле) у женщин закончились победой белорусской спортсменки Анны Гуськовой, завоевавшей для своей страны первую награду высшей пробы на этих играх.

Серебро и бронзу взяли китаянки Чжан Синь и Кун Фаньюй. Еще одна атлетка из Белоруссии, чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер упала в решающей попытке и стала четвертой.

Это уже вторая Олимпиада для 25-летней Гуськовой — когда Белоруссии перепала «лишняя» лицензия на Олимпиаду в Сочи, то решено было взять именно молодую спортсменку. Но на Играх в России Анна даже не прошла квалификацию.

Свой первый подиум на этапах Кубка мира Гуськова взяла в январе 2015 года в Лейк-Плэсиде, заняв третье место. В декабре 2017-го она победила на этапе Кубка мира в Китае, а в январе 2018-го взяла серебро на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. И вот она вершина — олимпийское золото.

Вслед за медалью, спортсменке достался и орден — глава Национального олимпийского комитета, а по совместительству президент Белоруссии Александр Лукашенко за успех на Играх в Пхенчхане наградил ее орденом Отечества III степени.

Лидерство Юдзуру Ханю в короткой программе у фигуристов Японский фигурист Юзуру Ханю в этот соревновательный день не только идеально откатал короткую программу в соревнованиях одиночников, буквально уничтожив моральный дух всех оппонентов.

После выступления олимпийского чемпиона Сочи-2014 над катком выпала месячная норма осадков — и это был не дождь или снег, а целая груда плюшевых медвежат. Сотни Винни Пухов посыпались с трибун на олимпийский лед.

Медвежата летят с трибун на лед после каждого выступления японца. Традиция эта появилась после того, как фаны разглядели, что Юзуру постоянно таскает с собой на турнирах любимую коробку с гигиеническими салфетками с изображениями Винни Пуха на ней.

IM SORRY (NOT SORRY) FOR YUZURU HANYU RETWEETS BUT HERE IS A YUZURU HANYU IN A SEA OF WINNIE THE POOH pic.twitter.com/O7Npx3OxsO