Спицов обменял деревянную медаль на бронзовую

Слепцов осваивается в элите

Автор Sport24 Александр Служаков отмечает, что российский лыжник постепенно приобретает авторитет среди коллег.

«Не скажешь, что на Олимпиаду в Пхенчхан Денис Спицов ехал абсолютным "ноунеймом". Но впервые на Кубке мира он выступил лишь в декабре. Год назад Спицов рубился на молодежном чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити на олимпийской трассе образца 2002 года. Там он дважды стал третьим. Было понятно, что в России появился очередной талантливый юниор, но сколько их не раскрылось и не доросло до топ-уровня... Не счесть.

Но как раз та кубковая гонка в декабре в Давосе показала, что Спицов делает все правильно и осваивается в элите, где заправляют 30-летние мужики. На "пятнашке" он показал 7-е время, заставив конкурентов всматриваться в протокол. Подиум тогда выглядел так: Манифика, Устюгов, Большунов.

Двое из этой тройки сегодня не стартовали. Устюгова на Олимпиаду не пустили, а Большунову тренерский штаб дал возможность отдохнуть после завоевания бронзы в спринте. Манифика называли в числе главных фаворитов наряду с Сундбю и Колоньей. Букмекеры, которые знают все или почти все, отводили Спицову место в топ-10. Прознали они о возможностях 21-летнего парня из Вологодской области, который перед Пхенчханом зажег на молодежном чемпионате мира, выиграв золото в скиатлоне. Да и "деревянный" финиш уже в олимпийском скиатлоне никто не забыл. Но даже они не могли подумать о том, что Спицов урвет медаль».

Дарио Колонья Швейцарский лыжник Я знаю его, он уже показал свою силу на «Тур де Ски» и молодежном чемпионате мира, где он завоевал золотую медаль. У России есть много сильных лыжников, так что этот результат хоть и удивляет немного, но не отменяет того факта, что он достаточно силен.

Без авторитетов

Золото Колоньи и бронза Спицова на 15 км вольным стилем Выступление всех российских лыжников в раздельной гонке приятно удивило, признается автор «Спорт-Экспресса» Антон Бабошин.

«Никто из россиян не входил в число главных фаворитов. Все они бежали в конце второй группы, и основным претендентом на успех считались лидер дистанционного зачета Кубка мира француз Морис Манифика, победитель "Тур де Ски"-2018 швейцарец Дарио Колонья. А также триумфатор первого олимпийского старта Симен Крюгер и еще два норвежца – Ханс Кристер Холунд и опытный Мартин Йонсруд Сундбю. Что ни имя, то глыба.

Но как рассказала уже после завершения гонки в телеэфире Елена Вяльбе, тренер Юрий Бородавко призвал подопечных не обращать внимания ни на какие авторитеты. Выходи – и делай свое дело. Парни послушали, вышли и сделали. Как надо.

Откровенно не задалась гонка только у Алексея Виценко, у которого эта Олимпиада пока несчастливая. В спринте он повредил лыжу в четвертьфинале и выбыл из борьбы, теперь же уже с первых километров начал отставать от шедшего перед ним Мельниченко. И разрыв только рос – Виценко уже к 10-километровой отметке проигрывал товарищу по команде почти 45 секунд, а на финише расположился в середине первой сотни участников.

Зато Мельниченко может занести эту гонку себе в актив. Поначалу из всех стартовавших в первой группе активностью выделялся австриец Доминик Бальдауф, но запала у австрийца хватило только на треть гонки. Его в качестве застрельщика сменил швейцарец Роман Фюргер, с которым Мельниченко с переменным успехом боролся до конца гонки. И пусть соперник последние километры провел чуть быстрее, но эта борьба вывела Мельниченко на высокое итоговое 14-е место. В топ-20 попал и Ларьков – ему не хватило сил на второй круг, но результат все равно приличный».

Денис Спицов Российский лыжник До последнего не верил, что я наконец-то добрался до медали. Перед стартом я о призах не думал, состояние было тяжелое, но уже по ходу разгонялся. Меня хорошо вели по гонке, было много информации, за это спасибо тренеру, ребятам и «сервису». Посвящаю медаль погибшему отцу, верю, что он мне действительно помогает. Бронза – это прекрасно для меня, но хочется еще бороться. Были ли какие-то разговоры перед гонкой? Нет, я стараюсь ни с кем не разговаривать, чтобы не сбивать настрой,

Как загнать фаворитов

Обозреватель «Советского Спорта» Николай Мысин восхищается тем, как российский лыжник прошел дистанцию.

«Денис ушел на трассу под 48-м номером. Все фавориты стартовали позже. Начиная со шведа Маркуса Хельнера и заканчивая французом Морисом Манифика. Тут же – и все норвежцы, за исключение Йоханнеса Клэбо (он эту дисциплину пропустил).

Есть Мартин Сундбю, есть Симен Крюгер, есть Ханс Холунд – все те, кто стал призерами в скиатлоне. Конечно, тут – Дарио Колонья. Тот самый, который выиграл разделку на предыдущих двух Олимпиадах – в Ванкувере и в Сочи. Все – зубры. Монстры! И все бегут после Спицова. Зная его результаты. Зная его скорость. Это ж какое преимущество!

И поначалу кажется – Денис не так бодро проходит первый круг. По крайней мере, его фамилию стабильно отодвигают в протоколе лыжники, указанные выше. Но стоит перевалить за экватор дистанции, как ситуация начинает меняться!

К отметке 13,5 км Спицов приходит лидером, но после опускается на седьмую строчку. Колонья несется к третьему золоту – это уже понятно. Но и Манифика (если судить по первым 10 км) идет со значительным опережением графика Дениса. И все три норвежца хоть по чуть-чуть, но привозят нашему парню. По 2-3 секунды… А ведь бежать еще – 1,5 км!

Но что в итоге? Крюгер на тоненького, на два шага, все-таки быстрее Спицова. Вот Сундбю – нет. И Холунд – нет. И канадец Алекс Харви. И Хельнер. И даже, черт возьми, Манифика – титулованный француз откровенно сдулся на последних километрах, оставшись только пятым (и растеряв примерно полминуты по отношению к россиянину)!

Колонья – да. Тот побеждает. Рыдая, покидает трассу – он стал четырехкратным олимпийским чемпионом! Первым в истории, который смог трижды подряд выиграть одну и ту же гонку. В Швейцарии не только Федерер – великий.

Зато Спицов – с бронзой. В это какое-то время просто не верится!».

Елена Вяльбе Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) До начала Олимпийских игр я думала, что если мы возьмем таким составом бронзу – уже будет хорошо. Но аппетит приходит во время еды. И я рада, что у них он есть. Сегодняшняя медаль Спицова – самая неожиданная для меня. Индивидуалки всегда были нашим не самым сильным местом. Очень рада за Дениса!

Бронза за характер

Главный феномен Олимпиады-2018. Российские лыжники феерят в Пхенчхане Реакция прессы на успешное выступление россиян в лыжном спринте Драматичную борьбу на финише описывает автор «Чемпионата» Александр Круглов.

«Спицов мощно отработал финишную прямую и больше полуминуты выиграл у Хальфварссона, но это не говорило ни о чём. Швед сдулся на последнем отрезке дистанции, но как поведут себя конкуренты Дениса, можно было только гадать. Первым неутешительным звоночком стал результат Крюгера за полтора километра до финиша. Норвежец поймал второе дыхание и выиграл ещё несколько секунд у Спицова. Обошли россиянина и Сундбю с Манифика. Спицову снова светила деревянная медаль.

На финишной прямой Крюгер с большим трудом обошёл Спицова, а Сундбю ему проиграл. Судьба российской медали оставалась в могучих руках французского конькиста Мориса Манифика, у которого были на руках все расклады, как у Наполеона карты на поле боя. Однако ужасная гримаса на лице мушкетёра говорила о том, что сейчас ему не до подсчёта секунд. Француз терял темп с каждой сотней метров и запросто мог упустить свою бронзу. Колонья отфинишировал как бог и не оставил никаких сомнений в своей четвёртой олимпийской победе.

Последние 300 метров Манифика преодолевал на зубах. Его техника рассыпалась на глазах, а результат Спицова оказался лучше метров за 20 до финиша. Француз обессиленно рухнул на снег и успел увидеть на табло, что проиграл не только Спицову, но и Сундбю. Пока Колонья издавал победный рык, вологодский парень Денис Спицов ещё осознавал произошедшее. Судьба отдала ему заслуженную бронзу за дважды проявленный русский, а никакой не нейтральный характер».

Юрий Чарковский Менеджер российской лыжной команды на Олимпиаде-2018 Накануне на собрании мы говорили нашим ребятам, что у них есть уникальная возможность показать себя. Очень многие наши сильные спортсмены были отстранены, не могут тут бегать, и все взгляды обращены на молодежь. Мы очень переживали за Спицова, за полтора километра до финиша Манифика выигрывал у него одну секунду! Денис показал себя как блестящий финишер. Это фантастический пример, как надо вставать и бороться после любых падений! У него еще не так много опыта, и наверное, в разделке ему проще, меньше зависит от тактики. Вообще, по жизни он не в большом почете у своего тренера Юрия Викторовича Бородавки. Тренер считает, что Денису есть еще над чем работать в плане собранности. Хотя на мой взгляд, лучше быть в жизни разболтанным, а на лыжне собранным, чем наоборот. Думаю, сегодня Юрий Викторович поменяет свое мнение.

Ефрейтор съел бороду

Корреспондент «Спорта День за Днем» Олег Евстифеев радуется раскрывающемуся потенциалу российского лыжника и пророчит ему большое будущее.

«21-летний ефрейтор Вооруженных сил РФ Денис Спицов съел Бороду! Россиянин так грамотно провел гонку, что закусил на финише временем Мартина Сундбю и оставил знаменитого бородача-норвежца без медали. Каждый этап сожрал столько сил россиянина, сколько было нужно. Увы, финишное ускорение другого "викинга" Симена Крюгера оставило Спицова без серебра. Есть, куда стремиться.

Возможности Дениса грандиозны. Он техничен и универсален. Худощавый, но жилистый. С Александром Большуновым и, в скором будущем, с Устюговым они составят блистательную эстафету. Однако впереди еще олимпийские старты и возможности обойти норвежцев прямо сейчас.

Сундбю очень удивлен произошедшим. "Я думал, что сражаюсь со временем Крюгера. Я не знал, что русский бежит так быстро", — озадачился Мартин после гонки. Похоже, норвежцам стоит подтянуть обратную связь во время гонок. На этом турнире они не кажутся скандинавскими богами. А значит, в мужской эстафете... Нет, лучше помолчим. Уже скоро, в воскресенье.

Юрий Бородавко, тренер Спицова, признал гонщика "настоящим русским мужиком" и "уверенным в себе, зрелым спортсменом". Приятно, что где-то отечественные атлеты раскрываются вовремя. А не в 30 лет»

Тень допинга над триумфом

Главред «Чемпионата» Евгений Слюсаренко затронул неприятную тему допингового прошлого личного тренера российских лыжников.

«А теперь о совсем неприятном. Прямо очень неприятном. Вы знаете, кто является личным тренером лыжных героев Пхёнхчана-2018 – бронзового призёра сегодняшней гонки на 15 км Дениса Спицова, бронзового призёра спринта Александра Большунова, а также Натальи Непряевой, дважды попадавшей здесь в топ-10? Юрий Викторович Бородавко.

Бородавко – не просто личный тренер этих ребят, но ещё и тренер молодёжной группы сборной России, куда входят 12 человек. А вы помните, что восемь лет назад его отстранили от работы в сборной из-за допинговых обвинений? В 2009 году его воспитанник, олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев, попался на одном из самых вопиющих запрещённых препаратов тех лет – рекомбинантном эритропоэтине.

В 2010 году после Олимпийских игр в Ванкувере Бородавко, наряду с другими шестью тренерами, был отстранён от работы в сборной на два года. Всерьёз вернулся в большие лыжные гонки со своими новыми учениками он только спустя шесть лет. Сейчас Бородавко всего 57 лет, по тренерским меркам — в самом соку. У него было достаточно времени, чтобы сделать выводы и извлечь уроки из ошибок.

И вот теперь он сам и его ребята – герои Пхёнчхана. А что если… ну вот на минутку себе представьте… Ну вдруг? Ну мало ли? Что – скажете, не может такого быть? Ну не могут же они после всего, что было. Наверное, не могут. Очень надеюсь, что не могут. Верю, что не могут.

А если?.. Что мы тогда скажем про Вяльбе? Что мы тогда скажем о российских лыжных гонках, внезапно вставших с колен? Поставим в пример биатлону?»