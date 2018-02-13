Главный феномен Олимпиады-2018. Российские лыжники феерят в Пхенчхане

0,02 секунды до «серебра»

Антон Бабошин из «Спорт-Экспресса» восхищается Большуновым и жалеет, что фотофиниш оказался не на стороне нашего лыжника.

Золото Нильссон и бронза Белоруковой в спринте классикой

«Конечно, из-за всех отстранений и приглашения в Корею только угодных МОК спортсменов за бортом Олимпиады остался целый ряд россиян, которые могли бы претендовать на награды – конечно, Сергей Устюгов, Николай Крюков, Алексей Петухов, Глеб Ретивых, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова. Но несмотря ни на что, в нашем составе остались очень сильные лыжники, а выступления команды в скиатлонах зарядили оптимизмом».

«Олимпиаде всегда нужны герои. Преодоление и победы через не могу здесь особенно в цене. И еще до старта настоящий подвиг совершил молодой талант Александр Большунов, форсировавший восстановление от болезни. Его участие в этом виде программы еще неделю назад не то что было под вопросом – почти исключалось».

«К нашему большому сожалению, фотофиниш был не на стороне Большунова – соперник оказался быстрее Александра всего на 0,02 секунды. Увы, серебро на этот раз нам не досталось. Но зато у нас целых две бронзы – кто еще несколько часов назад мог бы подумать о реальности такого результата?».

Елена Вяльбе президент Федерации лыжных гонок России Я серьезно ждала сегодня от Большунова медали, но медаль Белоруковой — большая неожиданность. Не верила, что Юля способна попасть в тройку, потому что сезон у нее не очень удался: травмы, падения. Тем не менее, Белорукова в очередной раз доказала, что она боец. Юля молодец, она меня приятно удивляет. Четвертое место Непряевой говорит о том, что мы можем бороться за медаль в командном спринте. В такой дурацкой ситуации мы находимся, и тем не менее ребята могут собраться в нужный момент и показать свой наилучший результат.

Закалка Большунова

Большунов сумел взять медаль после бронхита — сказалась его закалка с детства, уверен редактор «Спорт день за днем» Александр Кавокин.

Золото Клебо и бронза Большунова в спринте

«После старта Большунов потащил всю шестерку за собой. Его мощью оставалось только восхищаться. Человек переболел бронхитом, потерял 2,5 килограмма, а ему хоть бы хны. Не иначе закалка с детства. Жил ведь Саша в маленьком селе, недалеко от границы России и Украины. Ни тебе трамвая, ни автобуса, да и метро не дорыли. Хочешь куда-то побыстрее попасть — садись летом на велосипед, а зимой вставай на лыжи. Большунов так и делал. Даже по болотам приходилось на них рассекать.

В Пхенчхане трасса была проложена по более приятным местам. До первого серьезного подъема Клебо рассматривал могучую спину Большунова, а потом взмахнул палками… и, нет он даже не ушел, а улетел он россиянина и всех остальных конкурентов. Вроде только что был рядом, а теперь даже не просвет, а трамвайная остановка. Даже две остановки. Опять этот трамвай.

Пеллегрино тоже вдруг накатил. Не хотел, видимо, снова занимать 11-е место, как в Сочи. Так они и помчались за серебром: Большунов и Пеллегрино. Итальянец оказался чуть более резвым. Для порядку запросили фотофиниш, но и так было ясно, что он успел первым просунуть лыжу. Сказалась видимо болезнь Саши. Ему чуть не хватило резкости. Иначе бы точно было серебро. Второе для России. А так получилась бронза — уже четвертая по счету».

Александр Большунов российский лыжник Очень рад, что смог сегодня бороться наравне с лидерами, все-таки смог завоевать награду. Не могу сказать, насколько восстановился после болезни. Непонятно, что было. Температура под 40 градусов. Постельный режим, 10 дней в больнице. С 17 января по 23-24-е число. 26-27-го выписался из больницы. Знакомые удивлялись, когда меня видели, говорили, что сильно похудел. Я не взвешивался, но думаю, что килограмма три-четыре потерял. Когда лежал в больнице, были мысли стать наконец-то просто здоровым человеком, выписаться и жить, как раньше. Сначала, да, думал об Олимпиаде, но потом главным стало вернуться в строй.

Слезы счастья Белоруковой

Обозреватель «Чемпионата» Михаил Чесалин констатирует великолепный результат наших лыжниц.

«Шведская и норвежская лыжницы и была главными претендентками на золото. Однако со старта в борьбу за лидерство включилась и Юлия Белорукова, попытавшаяся с первых же метров дистанции встать на свободную лыжню, чтобы не обращать внимания на соперниц и идти в своем темпе. Непряева же по итогам первой половины дистанции чуть отстала и шла четвертой.

На сложнейшем подъеме Белорукова все-таки пропустила вперед норвежку Фаллу, однако та не смогла добраться до Стины Нильссон, на всех парах мчавшейся к своей первой золотой награде Игр. Но Юлия не сдавалась до самого финиша и на заключительной прямой навязала борьбу норвежке – олимпийской чемпионке Сочи. На мгновение показалось, что россиянка может добраться и до серебра, но Фалла успела "включиться" и защитить свое второе место. Однако россиянка добыла бронзовую награду, и это тоже великолепный результат для лыжной сборной, особенно если учитывать, что и Наталья Непряева выступила здорово, став четвертой!

Позируя фотографам на финише, Юлия едва сдерживала слезы счастья, равно как и многие ее болельщики».

Юлия Белорукова российская лыжница То, что я стала 15-й в квалификации, на меня никак не повлияло. Я знаю, что в квалификации разбегаюсь, не всегда могу показать максимум. Потом я думала – вдруг третье место, почему-то именно оно. Это был максимум на сегодняшний день. Перед самим забегом старалась не думать ни о чем. На тот момент это был максимум. Будь бы форма еще лучше, кто знает, как бы сложилось. Я уже давно понимаю, что могу. Медали могу завоевывать. «Золото» еще подождать надо чуть-чуть

Наша Красная машина на Олимпиаде-2018

Автор Sports.ru Вячеслав Самбур восхищается успехами российских лыжников и называет нашу сборную «Красной машиной».

«Русские лыжники – главный феномен зимних Игр-2018. В нашей олимпийской делегации нет другой команды, которая бы после стольких пробоин выступала так ярко и вдохновенно».

«Две спринтерские бронзы сегодня – это только начало. И кто их принес? 21-летний Александр Большунов и Юлия Белорукова, которой едва исполнилось 23. Вслед за Белоруковой финишировала 22-летняя Наталья Непряева, на днях почти догреб до медали 21-летний Денис Спицов.

Так и должно быть в команде, где правильные люди занимаются правильными делами на правильных позициях. Разумеется, нам дико не хватает действующего чемпиона, мультимедалиста ЧМ-2017 Сергея Устюгова, но сама система сразу предлагает ему замену.

В лыжах не дожидаются рождения таланта и не зависят от одного-двух исполнителей. Наша сборная по лыжам – футбольная Германия или хоккейная Канада. Это и есть наша Красная машина».

«Эту машину конструировали 8 лет. Даже правильнее сказать, конструировала – 14-кратная чемпионка мира, президент федерации Елена Вяльбе. Она показала, что даже на выжженной земле, в которой оказались женские лыжи после допинг-скандалов, можно построить команду. Где все способны бороться и не искать оправданий».