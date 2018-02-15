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    Британских скелетонистов обвиняют в использовании запрещенных костюмов

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    Доминик Парсонс
    На фото:Доминик Парсонс
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    Сборную Великобритании по скелетону обвиняют в использовании запрещенных комбинезонов на Олимпиаде-2018, сообщает The Guardian.

    Якобы, костюмы спортсменов выполнены из материалов, которые позволяют улучшить аэродинамику. Костюмы из этого материала использовались британскими велосипедистами на Игра-2012 в Лондоне.

    По правилам проведения соревнований все спортсмены должны иметь одинаковую амуницию без улучшений аэродинамических показателей.

    Данную тему подняли капитаны других национальных команд после тренировочных заездов 12 и 13 февраля, во время которых Доминик Парсонс показал лучший результат в то время, как на этапах Кубка мира его лучшее достижение — 3-е место, а в мировом рейтинге он лишь 12-й.

    В Британском олимпийском комитете и Международной федерации бобслея и скелетона утверждают, что костюмы полностью соответствуют правилам.

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