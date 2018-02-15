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    Норвежец Свиндаль стал олимпийским чемпионом в скоростном спуске

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    Аксель Лунд Свиндаль
    На фото:Аксель Лунд Свиндаль
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    Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль одержал победу в скоростном спуске на Олимпийских играх — 2018 и завоевал золотую медаль.

    Серебряную медаль завоевал его соотечественник Кьетил Янсруд, а бронзовую – швейцарец Беат Фойц.

    Свиндаль стал самым возрастным чемпионом Игр в истории горнолыжного спорта, завоевав золотую медаль в 35 лет. Всего для норвежца это второе олимпийское золото и четвертая медаль в карьере.

    Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

    1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) — 1.40,25
    2. Кьетил Янсруд (Норвегия) +0,12
    3. Бит Фойц (Швейцария) +0,18
    4. Доминик Парис (Италия) +0,54
    5. Томас Дрессен (Германия) +0,78

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