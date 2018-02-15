Норвежец Свиндаль стал олимпийским чемпионом в скоростном спуске

Серебряную медаль завоевал его соотечественник Кьетил Янсруд, а бронзовую – швейцарец Беат Фойц.
Свиндаль стал самым возрастным чемпионом Игр в истории горнолыжного спорта, завоевав золотую медаль в 35 лет. Всего для норвежца это второе олимпийское золото и четвертая медаль в карьере.
Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) — 1.40,25
2. Кьетил Янсруд (Норвегия) +0,12
3. Бит Фойц (Швейцария) +0,18
4. Доминик Парис (Италия) +0,54
5. Томас Дрессен (Германия) +0,78