Норвежец Свиндаль стал олимпийским чемпионом в скоростном спуске

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Норвежский горнолыжникодержал победу в скоростном спуске на Олимпийских играх — 2018 и завоевал золотую медаль.

Серебряную медаль завоевал его соотечественник Кьетил Янсруд, а бронзовую – швейцарец Беат Фойц.

Свиндаль стал самым возрастным чемпионом Игр в истории горнолыжного спорта, завоевав золотую медаль в 35 лет. Всего для норвежца это второе олимпийское золото и четвертая медаль в карьере.

Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

1. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) — 1.40,25

2. Кьетил Янсруд (Норвегия) +0,12

3. Бит Фойц (Швейцария) +0,18

4. Доминик Парис (Италия) +0,54

5. Томас Дрессен (Германия) +0,78