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    Словакия — Россия: матч начнется в 15:10

    Время начала и трансляция матча Словакия — Россия на Олимпиаде-2018

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    В 15:10 по Москве в Пхенчхане начнется первый матч мужской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018. Соперник — команда Словакии.

    Словаки не могут выиграть у сборной России уже 8 лет. Последний успех им удалось праздновать на Олимпиаде в Ванкувере со счетом 2:1.

    Напомним, в НХЛ отказались делать перерыв на Олимпиаду, потому сборные состоят из игроков местных чемпионатов и КХЛ (у Словакии таковых два).

    Костяк первого звена сборной России составят опытные Илья Ковальчук и Павел Дацюк. А вот кто будет их партнером — вопрос пока открытый. Скорее всего, это или Михаил Григоренко, или Сергей Мозякин.

    В группе B вместе со сборными России и Словакии находятся США и Словения. Они проведут свой матч параллельно.

    Прямая трансляция матча Словакия — Россия начнется в 15:10 на канале «Матч! Игра». За ходом игры в интернете можно следить в онлайне на LiveSport.Ru.

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