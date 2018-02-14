Словакия — Россия: матч начнется в 15:10

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

В 15:10 по Москве в Пхенчхане начнется первый матч мужской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018 . Соперник — команда Словакии.

Словаки не могут выиграть у сборной России уже 8 лет. Последний успех им удалось праздновать на Олимпиаде в Ванкувере со счетом 2:1.

Напомним, в НХЛ отказались делать перерыв на Олимпиаду, потому сборные состоят из игроков местных чемпионатов и КХЛ (у Словакии таковых два).

Костяк первого звена сборной России составят опытные Илья Ковальчук и Павел Дацюк. А вот кто будет их партнером — вопрос пока открытый. Скорее всего, это или Михаил Григоренко, или Сергей Мозякин.

В группе B вместе со сборными России и Словакии находятся США и Словения. Они проведут свой матч параллельно.

Прямая трансляция матча Словакия — Россия начнется в 15:10 на канале «Матч! Игра». За ходом игры в интернете можно следить в онлайне на LiveSport.Ru.