Ковальчук: Играли плохо, надо сделать выводы

Нападающийпрокомментировал поражение в матче противна Олимпиаде-2018.

«Мы играли плохо, но уверен, что мы все улучшим. Надо сделать правильные выводы. Надо готовиться и лучше разыгрывать большинство.

Мы не расслабились после двух шайб, у нас моментов куча было. У них здорово сыграл вратарь, а у них было четыре броска за первый период. Никто не расслаблялся, они просто были лучше сегодня», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».

«Словения сегодня обыграла Америку. Мы предполагали, что будут равные команды в нашей группе. Каждый может обыграть любого», — также отметил российский нападающий.

Напомним, Россия уступила Словакии со счетом 2:3.