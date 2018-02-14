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    Ковальчук: Играли плохо, надо сделать выводы

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    Илья Ковальчук
    На фото:Илья Ковальчук
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    Нападающий сборной России Илья Ковальчук прокомментировал поражение в матче против Словакии на Олимпиаде-2018.

    «Мы играли плохо, но уверен, что мы все улучшим. Надо сделать правильные выводы. Надо готовиться и лучше разыгрывать большинство.

    Мы не расслабились после двух шайб, у нас моментов куча было. У них здорово сыграл вратарь, а у них было четыре броска за первый период. Никто не расслаблялся, они просто были лучше сегодня», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».

    «Словения сегодня обыграла Америку. Мы предполагали, что будут равные команды в нашей группе. Каждый может обыграть любого», — также отметил российский нападающий.

    Напомним, Россия уступила Словакии со счетом 2:3.

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