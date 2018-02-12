Ростовцев: Результат Бабикова и Елисеева — это просто блеклое выступление

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Игр в Туринепрокомментировал выступление россиянв спринте на Олимпийских играх-2018.

«Результат, конечно, и у Бабикова, и у Елисеева неудачный. И с точки зрения показанного времени, и места. Да и мазали много. Все видели, что спортсмены много ошибались.

Но я не понимаю, почему. Сильного ветра по телеэкрану я не заметил. Да, небольшой был, даже иногда менял направление.

Но все биатлонисты, выступающие на Олимпиаде, должны справляться с такой непогодой. Для меня такая неудачная стрельба – нонсенс.

Позор – слишком жестко. Но у нас сегодня ничего не получилось. Это же не слабейшие российские биатлонисты. Хоть и не сильнейшие. 57-е и 83-е место – это не уровень.

Причем было видно, что не просто лыжи не ехали или бежали здорово, а стрельба не получилась. Просто блеклое выступление. Да и давление сильное было на них с моральной точки зрения.

Сложно кого-то выделять. Но делать что-то надо. Думать, как дальше строить команду. Пора ориентироваться на молодых спортсменах.

Но я, честно говоря, не понимаю, кто у нас ближайший резерв. За четыре года можно создать достойную команду.

Пока болеем за наших в индивидуальной гонке. В преследовании у нас шансов почти нет», — приводит слова Ростовцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня, 11 февраля Арнд Пайффер одержал победу в спринте на Играх в Пхенчхане. Второе место занял чех Михал Крчмарж, третье – итальянец Доминик Виндиш. Бабиков и Елисеев заняли 57-е и 83-е места соответственно.