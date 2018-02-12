Мэздзер: Россиянин предлагал мне свои сани

Американец, завоевавший серебро на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, заявил, что российский спортсмен в январе предложил ему свои сани, чтобы помочь преодолеть непростой период в карьере, сообщает USA Today.

«Последние три-четыре недели были особенными для меня. Это идёт вразрез стереотипу об отношениях России и США, но один из российских спортсменов хотел, чтобы я использовал его сани, потому что не думал, что поедет на Олимпийские игры, но хотел узнать, на что способны его сани. Между нами царит дружба и доверие.

Я не буду называть имя этого человека. Но это было настоящее сумасшествие. Это доказывает, что мы беспокоимся друг о друге. Эта человеческая связь идёт через границы государств, культурные различия. Спорт — это прекрасная вещь для достижения подобного. К сожалению, с санями ничего не вышло, я для них оказался слишком велик», — сказал Мэздзер.

Маздзер заявил, что произошедшее можно сравнить с тем, что пилот NASCAR (американская гоночная серия) одолжит свою машину одному из оппонентов.