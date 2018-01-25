Колобков: Не будем проводить альтернативу Олимпиаде

Министр спорта РФзаявил, что соревнования для спортсменов, которые не были допущены на Игры в Пхенчхане, будут не альтернативой Олимпиаде, а соревнованием для всех.

«Никакой альтернативы не будет. Это не соревнования специально для тех, кто не поехал, это вообще для всех спортсменов в этих видах спорта.

Мы проведем их в удобное время. Там будут участвовать вообще все российские спортсмены. Мы выберем самое удобное время, чтобы эти соревнования вписались в график международных соревнований.

По поводу финансирования – безусловно, это будет сделано, потому что это должно повысить привлекательность этих соревнований. Может, эти соревнования станут традиционными.

На следующей неделе мы уже представим положение о этих соревнованиях, сейчас мы прорабатываем этот вопрос с федерациями», – сказал Колобков «Р-Спорт».

Олимпийские игры-2018 пройдут в Корее с 9 по 25 февраля.