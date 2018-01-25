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Олимпиада-2018
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    Колобков: Не будем проводить альтернативу Олимпиаде

    Сборная России
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    Павел Колобков
    На фото:Павел Колобков
    Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что соревнования для спортсменов, которые не были допущены на Игры в Пхенчхане, будут не альтернативой Олимпиаде, а соревнованием для всех.

    «Никакой альтернативы не будет. Это не соревнования специально для тех, кто не поехал, это вообще для всех спортсменов в этих видах спорта.

    Мы проведем их в удобное время. Там будут участвовать вообще все российские спортсмены. Мы выберем самое удобное время, чтобы эти соревнования вписались в график международных соревнований.

    По поводу финансирования – безусловно, это будет сделано, потому что это должно повысить привлекательность этих соревнований. Может, эти соревнования станут традиционными.

    На следующей неделе мы уже представим положение о этих соревнованиях, сейчас мы прорабатываем этот вопрос с федерациями», – сказал Колобков «Р-Спорт».

    Олимпийские игры-2018 пройдут в Корее с 9 по 25 февраля.

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