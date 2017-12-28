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Пхёнчхан-2018
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    Экс-следователь WADA выступает за полное отстранение России от ОИ-2018

    Сборная России Между тем Допинг
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    Олимпийские игры
    На фото:Олимпийские игры
    Экс-следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон разочарован решением Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпийские игры 2018 года.

    Об этом заявил в своем материале для New York Times, подчеркнув, что российских спортсменов не должно быть на Играх.

    «МОК все еще может не пустить команду России на Олимпийские в Пхенчхане на почве допинговой системы. Но решение, которое позволяет им выступать под "нейтральным флагом", — это какая-то насмешка.

    Это наказание, не носящее карательного характера, — способ сохранить лицо, защитив при этом коммерческие и политические интересы России и МОК. Я имею право так говорить, так как провел от имени WADA расследование.

    МОК не допустил сборную России на ОИ-2018 под своим флагом

    Доклад комиссии WADA 2016 года раскрыл, что в России функционировала поддерживаемая государством допинговая программа… и при этом сотни "чистых" спортсменов были обмануты и лишены их законного места на пьедесталах почета Олимпиад и чемпионатов мира.

    Тем не менее, сейчас Россия лоббирует схему, чтобы сотни ее спортсменов соревновались в Пхенчхане, где они будут представлены как "Олимпийские спортсмены из России" — вряд ли это нейтрально обозначение, как об этом говорит МОК», — пишет Робертсон.

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