Шотландия одержала победу на ЧМ по керлингу среди смешанных пар

Шотландские спортсмены одержали победу на домашнем чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар.

В решающем матче шотландские керлингисты победили команду Норвегии со счетом 9:7.

В матче за третье место Швеция обыграла Канаду (7:4).

Напомним, россияне Анастасия Москалева и Александр Еремин завершили выступление на групповом этапе.

Мировое первенство проходило в шотландском Абердине с 17 по 23 мая.

Congratulations to the well deserving teams from Scotland🥇 Norway🥈 and Sweden🥉for winning medals at the World Mixed Doubles!

Best of luck on your journey to @Beijing2022! 👏#WMDCC2021 | #Roadto2022 pic.twitter.com/mpMefK7evR