Одним ударом перечеркнул свое достижение. Как Ян потерял пояс чемпиона UFC

Россиянин Петр Ян по глупости лишился чемпионского титула, совершив запрещенный удар во время поединка UFC 259 против американца Алджэмейна Стерлинга. О том, как отреагировала пресса на эту ситуацию, в нашем обзоре.

Все шло к защите титула

Алджэмейн прогнозировано начал прессинговать Яна и даже местами наносил очень опасные удары, но затем американец стал подседать физически и заметно уступать россиянину. Подробнее о ходе поединка написал Микаил Гусейнов с «Чемпионата».

«Стерлинг, действуя в немного суетливой и корявой манере, умудрялся доставлять сопернику проблемы. На старте поединка американец показал неплохой джеб, опасно атаковал коленом и постоянно прессинговал. Ян отступал, прячась за блоком, и в то же время считывая действия оппонента. В середине раунда сибиряк начал показывать зубы. Именно Пётр, как не странно, провёл первый тейкдаун. Кроме того, Стерлинг получил возможность оценить боксёрские навыки оппонента, оказавшись в нокдауне после точного удара Яна справа. Тем не менее, Алджэмейн не поплыл, а попробовал сразу отыграться, ответив тейкдауном и неплохими ударами в стойке. Раунд был практически равным. На карточках двое судей отдали пятиминутку чемпиону, а один — претенденту.

Петр Ян MMAFighting

Во втором раунде Стерлинг снова начал действовать активно, и начал включать свою борьбу. Алджэмейн систематически оттеснял Петра к сетке, благодаря таким недостаточно изобретательным, но эффективным действиям американец ямайского происхождения чисто забрал второй раунд.

Но уже в третьем раунде Ян перешёл на пятую скорость. Классная работа в стойке от россиянина сбила наступательный темп Стерлинга. Точные удары Петра по корпусу заставили претендента тяжело задышать уже в середине третьего раунда. Алджэмейн начинал явно проигрывать и, надо отметить, Беспощадный забрал отрезок гораздо уверенней, чем Стерлинг второй. Начало четвёртой пятиминутки претендент попытался провести активно, но его не хватило даже на 30 секунд, вспомнить можно лишь неплохой хай-кик, угодивший в блок. Далее включился чемпион. Пётр искусно работал по этажам, продолжая выматывать итак измождённого Стерлинга. В середине отрезка американца болтануло от мощного левого хука. Всё шло к поражению претендента, возможно, даже досрочному, так как Ян практически не замечал защиты Алджэмейна и доносил до цели всё большее количество мощных ударов».

Переломный момент

В какой-то момент бой перевернулся с ног на голову. Россиянин не только перчеркнул весь профит, заработанный по ходу поединка, но и лишился титула. О том, как это было, написали на Sport.Ru.

«Ян прессинговал Стерлинга — удары залетали один за другим. В какой-то момент американец оказался на одном колене — и Ян ударил его. Колено было сокрушительным: Стерлинг рухнул без чувств, а рефери остановил бой. Но у Яна не было повода радоваться.

UFC подчиняется единому своду правил смешанных единоборств, который опубликован на сайте организации. Любые удары коленом или ногой по лежащему сопернику — запрещены. При этом лежащим считается тот, у которого три точки опоры. Обычно спортсмены хитрят и, стоя на ногах, дотрагиваются до канваса рукой.

Aljamain Sterling is the NEW UFC Bantamweight Champion after this illegal knee disqualified Petr Yan #UFC259pic.twitter.com/lQ6ITgu9ip — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) March 7, 2021

В случае со Стерлингом три точки опоры — две стопы и колено. Таким образом, удар Яна запрещен. Это подтвердил и комментатор Джо Роган по ходу трансляции:

"Трудно представить более нелегальный удар, чем этот".

Нанесение запрещенного удар влечет два исхода:

• Если пострадавший поднялся и готов продолжить — нарушитель получает штрафной балл;

• Если пострадавший не может продолжить поединок — нарушитель получает дисквалификацию.

Определять нарушение — компетенция рефери в клетке. После удара он обратился к боковым судьям за повтором — нелегальность удара не вызывала сомнений. Вопрос был в том, сможет ли Стерлинг продолжить бой.

После удара американец долго лежал и не мог прийти в себя. Его можно понять — удар был правда очень сильным. В клетку выбежал врач и его вердикт был однозначен: Стерлинг не может продолжить бой. По правилам у него было 5 минут, чтобы прийти в себя, но это не имело смысла, потому что Алджамейн шатался и даже лежа чувствовал себя неуверенно».

Мнение коллег по цеху единогласны

Бойцы из разных весовых категорий оценили эпизод и единогласно согласились, что это было нарушение правил. Обозреватель СЭ Ислам Бабаджанов сделал обзор твитов бойцов UFC по этому поводу.

«Ян выигрывал по очкам, но в конце четвертого раунда нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову, который стоил ему пояса. В итоге бой остановили, и победа досталась Стерлингу. Вот как на скандальный поединок отреагировали звезды UFC.

Гилберт Бернс, полусредневес UFC:

"Это был чертовски запрещенный удар".

Джастин Гэтжи, бывший временный чемпион UFC в легком весе:

Алджамейн Стерлинг MMAFighting

"Здесь нет ничьей вины. Просто и ясно. После такого удара бой нужно останавливать. Доктор делает свою работу, и бой окончен".

Нико Прайс, полусредневес UFC:

"Бро, нет. Только не это".

Камару Усман, действующий чемпион UFC в полусреднем весе:

"Ладно, но это уже слишком".

Джон Джонс, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе:

"Алджамейн вышел на бой в отличной форме: он шел вперед каждую секунду этого боя, и не его вина, что по нему нанесли запрещенное колено. Мои поздравления чемпиону, ты сделал это" ».

Слова Яна после боя

Илья Андреев со «Спорт Экспресс» предоставил интервью Петра Яна после боя. В нем россиянин рассказал о своем видении того эпизода.

Момент удара MMAFighting

«Конечно, я не специально нарушил правила. Перед боем в раздевалку зашел рефери и объяснил правила касательно рук. Если кисти полностью касаются пола — бить нельзя. Если касаются пальцами — уже можно бить. Я настолько зациклился на этом моменте, что не углядел, что он [Стерлинг] касается пола коленом. Когда он поднял руки, думал, что он уже на корточках стоит, а не на коленях, что уже можно бить... Я чувствовал, что выиграл три или четыре раунда. И допустил такую ошибку... Я не концентрировался на том, чтобы перевести его. Шел не по плану уже... Вы все сами видели.

Честно сказать, даже не понял, что мне угол мой сказал. Я был больше сфокусирован на том, как он руки поднял. Я не увидел, что он на коленях сидел, думал, на корточках. Не сразу понял, что это запрещенное колено. Руки не на канвасе, думал, что все правильно. Вам со стороны все виднее, но вы видели, что я выигрывал этот бой.

Это обидно, это досадно. Но я думаю, что он, как боец, после такого поединка не примет пояс. Нам организуют реванш, и я с удовольствием проведу его.

After #UFC259 disqualification, @PetrYanUFC hopes for a rematch with Aljamain Sterling:

"It sucks. I think him, as a fighter, he also don't wanna accept the belt this way."

Watch full video: https://t.co/2IlAVpzYk9 pic.twitter.com/mt47Kq7rZw — MMAFighting.com (@MMAFighting) March 7, 2021

Я видел только, как он [Стерлинг] лежал, погибал... Я не знаю. Симулировал ли он? Не знаю, надо у него спросить. Надо со стороны посмотреть на эту ситуацию. Не хочу преждевременно высказываться по этому поводу. Это чисто бой, ничего личного. Повтор я еще не смотрел. Надо посмотреть, проанализировать, что произошло, и двигаться дальше».

Во всем виноват сам Петр

Обозреватель «Советского Спорта» Сергей Ващенко считает, что виноват сам Петр Ян и полностью скидывать ответственность на угол секундантов нельзя. Боец должен знать правила ведения поединка.

We have ourselves a new UFC bantamweight champion

What did you think of that strange, history-making ending? #UFC259

(🎥 @ufc)pic.twitter.com/ym9j5nIjZL — MMAFighting.com (@MMAFighting) March 7, 2021

«Победу дисквалификацией присудили Алджамейну, чему он оказался совершенно не рад. На записках он проигрывал у двух судей из трех.

Стерлингу вручили пояс, он не мог сдержать своих эмоций и плакал. Пояс он выкинул сразу же и покинул октагон. Позже он сказал, что не доволен своим выступлением и готов к реваншу с Петром.

Кто же виноват в этой ситуации? Хабиб Нурмагомедов, который в момент удара находился вблизи октагона заявил, что секунданты Петра кричали ему "Бей коленом!". Ян и ударил, не проверив, что там с ногами у оппонента. Сейчас винят именно угол Яна, но, безусловно, виноват во всем сам Петр. Он ведь не первый год в ММА, знает правила. Глупая ошибка стоила ему титула.

Момент объявления MMAFighting

Что будет дальше? Тут нет другого пути — необходимо организовать реванш в самое ближайшее время. И UFC так и поступит. Этого хотят и бойцы и фанаты смешанных единоборств.

По итогам схватки стало понятно, что Петру совершенно не страшен грэпплинг Стерлинга, да и в стойке он был лучше американца. Сейчас россиянин в расстроенных чувствах и это даст ему еще больше мотивации расправиться с Алджамейном в следующем бою. Стерлинг ничем не удивил. Петр вернет пояс».