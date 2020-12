Сын Шумахера стал напарником Мазепина в «Хаасе»

Пилот «Формулы-2»продолжит карьеру в американской команде «Хаас», которая выступает в «Формуле-1».

На официальном сайте «Хаас» сообщается, что с 21-летним сыном легендарного Михаэля Шумахера подписан долгосрочный контракт.

Шумахер начнет выступать за «Хаас» с 2021 года, его партнером будет российский гонщик Никита Мазепин, о соглашении с которым было объявлено днем ранее.

Мик Шумахер лидирует в личном зачете «Формулы-2» за две гонки до завершения сезона-2020.

Germany’s @SchumacherMick joins Haas F1 Team as part of our all-new driver lineup for the 2021 Formula 1 season ⤵️ #HaasF1 https://t.co/P20qleWLac

Remember the name 🤩

Current @FIA_F2 points leader @SchumacherMick will achieve his dream of racing in F1 in 2021 with @HaasF1Team #F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/dlxW32xc1e