Немков нокаутом победил Бейдера и стал чемпионом Bellator

Россиянинстал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

В главном бою турнира Bellator 244 Немков победил американца Райана Бейдера.

Поединок завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде после хайкика в голову. Таким образом, Немков стал первым чемпионом Bellator из России в полутяжелом весе.

Vadim Nemkov came away with his 7th straight W and light heavyweight gold tonight at #Bellator244. pic.twitter.com/oMMFzUryzL