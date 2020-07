Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Квят — 13-й

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.

Вторым стал напарник финна по команде Льюис Хэмилтон (+0,012), тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферсттапен (+0,538).

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» показал тринадцатое время, его напарник Пьер Гасли стал двенадцатым.

В третий сегмент квалификации не смог пробиться четырёхкратный чемпион мира гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, ставший одиннадцатым.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.02,939

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,012

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,538

4. Ландо Норрис («Макларен») — +0,687

5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,929

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,929

7. Шарль Леклер («Феррари») — +0,984

8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,032

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,090

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,300

Не вышли в третий сегмент:

11. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.04,554

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.04,603

13. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.04,831

14. Эстебан Окон («Рено») — 1.04,933

15. Ромен Грожан («Хаас») — 1.05,094

Не вышли во второй сегмент:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.05,164

17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.05,167

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.05,175

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.05,224

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.05,757.

