Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Квят — 13-й

Вторым стал напарник финна по команде Льюис Хэмилтон (+0,012), тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферсттапен (+0,538).
Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» показал тринадцатое время, его напарник Пьер Гасли стал двенадцатым.
В третий сегмент квалификации не смог пробиться четырёхкратный чемпион мира гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, ставший одиннадцатым.
Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.02,939
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,012
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,538
4. Ландо Норрис («Макларен») — +0,687
5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,929
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,929
7. Шарль Леклер («Феррари») — +0,984
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,032
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,090
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,300
Не вышли в третий сегмент:
11. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.04,554
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.04,603
13.
14. Эстебан Окон («Рено») — 1.04,933
15. Ромен Грожан («Хаас») — 1.05,094
Не вышли во второй сегмент:
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.05,164
17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.05,167
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.05,175
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.05,224
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.05,757.
Q3 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) July 4, 2020
It was CLOSE between the Mercedes pair!
Norris splits the Red Bulls in P4 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/AdnaqCl8W0