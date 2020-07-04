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    Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Квят — 13-й

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.

    Валттери Боттас
    Валттери Боттас

    Вторым стал напарник финна по команде Льюис Хэмилтон (+0,012), тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферсттапен (+0,538).

    Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» показал тринадцатое время, его напарник Пьер Гасли стал двенадцатым.

    В третий сегмент квалификации не смог пробиться четырёхкратный чемпион мира гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, ставший одиннадцатым.

    Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация

    1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.02,939
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,012
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,538
    4. Ландо Норрис («Макларен») — +0,687
    5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,929
    6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,929
    7. Шарль Леклер («Феррари») — +0,984
    8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,032
    9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,090
    10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,300

    Не вышли в третий сегмент:

    11. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.04,554
    12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.04,603
    13. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.04,831
    14. Эстебан Окон («Рено») — 1.04,933
    15. Ромен Грожан («Хаас») — 1.05,094

    Не вышли во второй сегмент:

    16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.05,164
    17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.05,167
    18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.05,175
    19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.05,224
    20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.05,757.

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