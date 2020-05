«Макларен» объявил о подписании контракта с Риккардо

Пилот «Рено»продолжит карьеру в «Макларене» в 2021 году, сообщает пресс-служба конюшни.

Стороны уже заключили многолетнее соглашение. Его напарником в «Макларене» будет Ландо Норрис.

«Риккардо — признанный победитель. Его опыт, преданность делу и энергия станут ценным дополнением для "Макларена" и помогут нам в нашей цели — вернуться на вершину. Даниэль и Ландо Норрис — это та пара пилотов, которая будет продолжать радовать наших болельщиков и помогать команде расти.

Карлос — настоящий профессионал, с которым приятно работать, мы продолжим получать удовольствие от гонок с ним в этом году. Все в "Макларене" желают ему удачи в следующем этапе его карьеры, когда он покинет Уокинг», — заявил глава «Макларена» Андреас Зайдль.

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. 🤝

