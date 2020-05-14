«Макларен» объявил о подписании контракта с Риккардо

Стороны уже заключили многолетнее соглашение. Его напарником в «Макларене» будет Ландо Норрис.
«Риккардо — признанный победитель. Его опыт, преданность делу и энергия станут ценным дополнением для "Макларена" и помогут нам в нашей цели — вернуться на вершину. Даниэль и Ландо Норрис — это та пара пилотов, которая будет продолжать радовать наших болельщиков и помогать команде расти.
Карлос — настоящий профессионал, с которым приятно работать, мы продолжим получать удовольствие от гонок с ним в этом году. Все в "Макларене" желают ему удачи в следующем этапе его карьеры, когда он покинет Уокинг», — заявил глава «Макларена» Андреас Зайдль.
McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. 🤝— McLaren (@McLarenF1) May 14, 2020
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