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    «Макларен» объявил о подписании контракта с Риккардо

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    Пилот «Рено» Даниэль Риккардо продолжит карьеру в «Макларене» в 2021 году, сообщает пресс-служба конюшни.

    Даниэль Риккардо
    Даниэль Риккардо

    Стороны уже заключили многолетнее соглашение. Его напарником в «Макларене» будет Ландо Норрис.

    «Риккардо — признанный победитель. Его опыт, преданность делу и энергия станут ценным дополнением для "Макларена" и помогут нам в нашей цели — вернуться на вершину. Даниэль и Ландо Норрис — это та пара пилотов, которая будет продолжать радовать наших болельщиков и помогать команде расти.

    Карлос — настоящий профессионал, с которым приятно работать, мы продолжим получать удовольствие от гонок с ним в этом году. Все в "Макларене" желают ему удачи в следующем этапе его карьеры, когда он покинет Уокинг», — заявил глава «Макларена» Андреас Зайдль.

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