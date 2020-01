Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов

Ирландеци американецпровели пресс-конференцию и дуэль взглядов перед очным поединком на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Бой между Макгрегором и Серроне пройдет 19 января в Лас-Вегасе. Поединок начнется в 6:00 мск.

Конор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Всего на счету Конора 21 победа и четыре поражения. В активе Серроне 36 побед при 13 поражениях.

