Никитин завоевал золото на этапе Кубка мира по фристайлу

Россиянинодержал победу на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Москве.

Российский спортсмен стал первым, набрав 128,96 балла.

Второе место занял китаец Ван Синди (123,08), замкнул тройку призеров представитель Швейцарии Ноэ Рот (119,91).

Россиянин Павел Кротов стал 4-м, Максим Буров — 7-м, Илья Буров — 10-м, Вадим Хакимов — 15-м, Егор Кузьмин — 18-м, Даниил Вагин — 24-м, Василий Хлопотин — 28-м.

У женщин первой стала представительница Белоруссии Александра Романовская (105,93). Второе место заняла австралийка Лора Пил (97,64), бронзу завоевала китаянка Сюй Мэнтао (89,88).

Россиянка Любовь Никитина стала 6-й, София Алексеева — 13-й, Кристина Спиридонова — 15-й.

Watch Russia's Stanislav Nikitin grab his first-ever World Cup #aerials victory on home soil today in Moscow (RUS)! pic.twitter.com/wHYmLhu6cG