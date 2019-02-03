Россиянин Саид Нурмагомедов выиграл поединок на турнире UFC

Саид Нурмагомедов
mmalegend.ru
26-летний россиянин выиграл бой в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) техническим нокаутом в первом раунде.
Для Нурмагомедова эта победа стала второй в UFC. Всего на счету россиянина в профессиональной карьере 13 побед (3 нокаута) при одном поражении. Бразилец потерпел второе поражение. Также в активе Рамоса 12 побед (3 нокаутом).
В найлегчайшем (до 56,7 кг) весе россиянин Магомед Бибулатов проиграл раздельным решением судей бразильцу Рожериу Бонторину.
THAT IS IT!— UFC (@ufc) 2 февраля 2019 г.
🇷🇺Nurmagomedov SHINES in his second bout in the UFC! #UFCFortaleza pic.twitter.com/LfDdOMhbgG