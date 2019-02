Россиянин Саид Нурмагомедов выиграл поединок на турнире UFC

Российский боец ММАпобедил бразильцана турнире UFC Fight Night 144 в Форталезе (Бразилия).

26-летний россиянин выиграл бой в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) техническим нокаутом в первом раунде.

Для Нурмагомедова эта победа стала второй в UFC. Всего на счету россиянина в профессиональной карьере 13 побед (3 нокаута) при одном поражении. Бразилец потерпел второе поражение. Также в активе Рамоса 12 побед (3 нокаутом).

В найлегчайшем (до 56,7 кг) весе россиянин Магомед Бибулатов проиграл раздельным решением судей бразильцу Рожериу Бонторину.

THAT IS IT!

🇷🇺Nurmagomedov SHINES in his second bout in the UFC! #UFCFortaleza pic.twitter.com/LfDdOMhbgG