Хоккейный клуб «Сибирь» расторг трудовое соглашение с защитником Федором Гордеевым. Об этом сообщила пресс-служба новосибирской команды.

Федор Гордеев globallookpress.com

Игрок обороны защищал цвета клуба с сезона-2023/24. За это время Гордеев принял участие в 129 матчах за новосибирцев и записал на свой счет 24 результативных балла, забросив 6 шайб и сделав 18 голевых передач.

Ранее, 18 октября, руководство «Сибири» поместило хоккеиста в список отказов. Затем 21 октября клуб объявил о направлении защитника в расположение команды «Динамо-Алтай».