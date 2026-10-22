Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение команды от «Нефтехимика» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ги Буше globallookpress.com

«Мы здорово начали, первые десять минут матча действовали мощно, нацеленно, глубоко в чужой зоне. Все три шайбы, которые мы пропустили — это результат потерь. Первый гол дал сопернику жизнь, после этого мы начали колебаться, ушла уверенность. Но поговорили в раздевалке, нам удалось быстро перезагрузится, во втором периоде полностью контролировали игру, грамотно распоряжались шайбой, не отбрасывались, не допускали ненужных ошибок.

В третьем периоде мы должны были играть, как и до этого, но не получилось, качество игры немного упало. Третий гол в наши ворота, это результат слепого паса, перехвата. Не так много моментов мы позволяли создавать сопернику, в результате сами себя убили вот этими потерями. Третьим периодом я абсолютно недоволен, мы не сделали в нём работу на нужном уровне. Но большую часть матча мы действовали хорошо, все было в наших руках, и поэтому это поражение столь обидно», — приводит слова Буше «Чемпионат».

«Авангарда» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 16 очками в активе.