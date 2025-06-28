Плющев: Никишину будет сложно адаптироваться в НХЛ, он должен понять, что НХЛ — не КХЛ

Бывший главный тренер сборной Россиипроцесс адаптации защитникав НХЛ.

«У нас топовых защитников вообще нет. Был один Никишин, и то с большими вопросами. С той игрой, которую в КХЛ Александру разрешали показывать, Никишину будет сложно адаптироваться в НХЛ. Потому что там к защитникам гораздо жестче претензии и большая ответственность. Но все равно Никишин — талантливый парень, думаю, в конце концов он справится со всеми проблемами и поймет, что НХЛ — это не КХЛ», — приводит слова Плющева «Матч ТВ».

Прошедший сезон Никишин начинал в СКА, где набрал 49 очков (19 шайб и 30 результативных передач) в 65 матчах. В апреле 23‑летний защитник подписал контракт с «Каролиной», в составе которой принял участие в четырех матчах плей‑офф НХЛ и отметился одной результативной передачей.