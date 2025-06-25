«Эдмонтон Ойлерз» обменял нападающего в «Ванкувер Кэнакс»

Нападающийобменян в

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Эвандер Кейн Фото: Официальный сайт НХЛ

Об этом сообщил инсайдер Пьер Лебрюн со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна. Сейчас клубы ожидают официального подтверждения сделки от офиса НХЛ, после чего станут известны все детали обмена.

По информации источников, интерес к Кейну проявляли три клуба, однако сам хоккеист выбрал «Кэнакс», поскольку является уроженцем Ванкувера и хотел бы продолжить карьеру на родине.

Прошедший регулярный сезон Кейн полностью пропустил из-за травмы, но в плей-офф принял участие в 21 матче, набрав 12 очков (6 голов + 6 передач).

За всю карьеру в НХЛ 33-летний форвард провёл 930 матчей и набрал 617 очков (326+291).