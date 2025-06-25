ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руни БардагжиШведский Рафинья. Зачем «Барселоне» дерзкий вундеркинд Руни Бардагжи
    Все новости спорта

    «Эдмонтон Ойлерз» обменял нападающего в «Ванкувер Кэнакс»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Ванкувер Кэнакс Трансферы
    Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн обменян в «Ванкувер Кэнакс».

    Эвандер Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эвандер Кейн

    Об этом сообщил инсайдер Пьер Лебрюн со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна. Сейчас клубы ожидают официального подтверждения сделки от офиса НХЛ, после чего станут известны все детали обмена.

    По информации источников, интерес к Кейну проявляли три клуба, однако сам хоккеист выбрал «Кэнакс», поскольку является уроженцем Ванкувера и хотел бы продолжить карьеру на родине.

    Прошедший регулярный сезон Кейн полностью пропустил из-за травмы, но в плей-офф принял участие в 21 матче, набрав 12 очков (6 голов + 6 передач).

    За всю карьеру в НХЛ 33-летний форвард провёл 930 матчей и набрал 617 очков (326+291).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундцы забьют и… пропустят?!
  • «Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Английская молодёжка одолеет голландцев
  • Англия (U21) — Нидерланды (U21). Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Молодые немцы проследуют в финал
  • Германия (U21) — Франция (U21). Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Испания (U19) — Нидерланды (U19)
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо — 2DROTS
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Пегула — Наварро
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меджедович — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие