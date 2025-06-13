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    Никитин объяснил свое решение покинуть пост главного тренера «Локомотива»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин попрощался с болельщиками ярославского клуба.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Всем болельщикам ярославского "Локомотива" хочу сказать слова благодарности за поддержку, за веру, за понимание, терпение, за возможность разделить радость победы, за ту энергетику, которую вы давали мне и нашей команде. Низкий поклон.

    Решение, которое я принял, не основано ни на финансовых [факторах], ни на каких-то конфликтах. Я пришёл к нему по одной простой причине: я всё, что мог, все силы, все эмоции, все свои знания отдал парням. Они стали самодостаточными, уверенными людьми и хоккеистами, которые в прошлом сезоне забрали всё, что разыгрывалось. Я горжусь, что они такие есть и кем они стали. Но их потенциал до конца не раскрыт.

    Мне нужна новая мотивация, новая энергетика, всё заново. Такой я человек. Не оправдываюсь, а объясняю. Надеюсь, поймёте. В заключение хочу принести свои извинения Юрию Николаевичу Яковлеву, слова благодарности. Это человек, который сделал очень много для победы. "Локомотив" — чемпион!» — цитирует Никитина телеграм-канал «50 оттенков бронепоезда».

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  • 23/05/2025

    • Ранее пресс-служба «Локомотива» объявила о расставании со специалистом. В прошедшем сезоне «железнодорожники» под руководством Никитина стали обладателями Кубка Гагарина.

    В СМИ сообщают о том, что специалист вместе со своим тренерским штабом подпишет 5-летний контракт с ЦСКА.

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