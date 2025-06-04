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    Майоров оценил решение СКА назначить Ларионова на пост главного тренера

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал новость о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА.

    Игорь Ларионов — главный тренер СКА
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    Игорь Ларионов — главный тренер СКА

    «Ларионов с некоторых пор находится, так сказать, в тренерской орбите. Это такие специалисты, которые даже в случае увольнения остаются востребованными. С моей точки зрения решение нормальное. У тренера есть свои взгляды, руководство клуба, очевидно, его концепция устраивает.

    Что здесь спорить? Не имею никаких отрицательных эмоций по этому поводу. Желаю Ларионову успехов. Условия будут совсем иными, нежели в Нижнем Новгороде, и с учётом этих условий будут поставлены соответствующие задачи», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

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    • Напомним, что СКА решил расстаться с Романом Ротенбергом, который находился в клубе в 2011 года. Сразу после этого пресс-служба питерского клуба объявила о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера.

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