Майоров оценил решение СКА назначить Ларионова на пост главного тренера

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал новость о назначениина пост главного тренера

«Ларионов с некоторых пор находится, так сказать, в тренерской орбите. Это такие специалисты, которые даже в случае увольнения остаются востребованными. С моей точки зрения решение нормальное. У тренера есть свои взгляды, руководство клуба, очевидно, его концепция устраивает.

Что здесь спорить? Не имею никаких отрицательных эмоций по этому поводу. Желаю Ларионову успехов. Условия будут совсем иными, нежели в Нижнем Новгороде, и с учётом этих условий будут поставлены соответствующие задачи», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

Напомним, что СКА решил расстаться с Романом Ротенбергом, который находился в клубе в 2011 года. Сразу после этого пресс-служба питерского клуба объявила о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера.