ТАСС: «Витязь» может прекратить свое существование

Александр Семин в составе ХК «Витязь» в сезоне-20202/2021 Фото: globallookpress.com
Команда выступала в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году, но никогда не проходила дальше первого раунда плей-офф. Основным спонсором «Витязя» была компания «Газпром экспорт».
Ранее сообщалось, что участие «Витязя» в следующем сезоне КХЛ находится под вопросом.
В минувшем сезоне «витязи» под руководством Павла Десяткова завершили сезон-2024/2025 на 10-м месте в Западной конференции, набрав 59 очков в 68 встречах.