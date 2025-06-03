ТАСС: «Витязь» может прекратить свое существование

Подмосковныйвыйдет из КХЛ и прекращает свое существование из-за недостатка финансирования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Команда выступала в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году, но никогда не проходила дальше первого раунда плей-офф. Основным спонсором «Витязя» была компания «Газпром экспорт».

Ранее сообщалось, что участие «Витязя» в следующем сезоне КХЛ находится под вопросом.

В минувшем сезоне «витязи» под руководством Павла Десяткова завершили сезон-2024/2025 на 10-м месте в Западной конференции, набрав 59 очков в 68 встречах.