Широков: У меня сезон был неплохим, но у команды не особо

Капитанподвел итоги сезона-2024/2025 для своей команды

«У меня сезон был неплохим, но у команды не особо. Мы вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, но я привык ставить для себя самые высокие задачи. Значит, надо готовиться к новому сезону и там показывать лучшие результаты», — цитирует слова Широкова «Советский спорт».

«Сибирь» заняла 7-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, потерпев поражение в серии от «Салавата Юлаева» со счетом 3:4.

На счету 38-летнего нападающего 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 39 очков (19+20). В плей‑офф Широков провел шесть встреч и отметился четырьмя результативными передачами.