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    Широков: У меня сезон был неплохим, но у команды не особо

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь
    Капитан «Сибири» Сергей Широков подвел итоги сезона-2024/2025 для своей команды

    Сергей Широков
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    Сергей Широков

    «У меня сезон был неплохим, но у команды не особо. Мы вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, но я привык ставить для себя самые высокие задачи. Значит, надо готовиться к новому сезону и там показывать лучшие результаты», — цитирует слова Широкова «Советский спорт».

    «Сибирь» заняла 7-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, потерпев поражение в серии от «Салавата Юлаева» со счетом 3:4.

    На счету 38-летнего нападающего 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 39 очков (19+20). В плей‑офф Широков провел шесть встреч и отметился четырьмя результативными передачами.

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