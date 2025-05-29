Форвард «Локомотива» Сурин: Я могу просто начать кого-то выводить из себя

Форвард ярославскогоподелился, что иногда ему нравится провоцировать соперников по мелочам.

«У меня даже манера общения в жизни такая: когда мне скучно, я могу просто начать кого-то провоцировать, подкалывать, выводить из себя. Но в мелочах, без обид — просто чтобы немного взбодрить человека, поднять ему настроение», — цитирует Сурина сайт «ВсеПроСпорт».

18-летний форвард набрал 14 (7+7) очков в 41 матче регулярного чемпионата и 7 (5+2) очков в 19 играх Кубка Гагарина.

Сурин стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии челябинский «Трактор» со счетом 4:1