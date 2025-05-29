Президент КХЛ Морозов анонсировал изменения в правилах турнира

Президент КХЛрассказал о планируемых изменениях в правилах на сезон 2025/26.

«Судейский департамент доложил о тех нарушениях, которые приводят к серьёзным последствиям для здоровья наших игроков. В основном, это удары клюшкой. Изменения, которые планируются, на следующей неделе уже будут направлены в клубы», — цитирует Морозова «Чемпионат».

Морозов отметил, что клубы смогут заранее ознакомиться с нововведениями и подготовить игроков и тренерские штабы, чтобы хоккеисты были готовы к новым требованиям уже на предсезонных сборах.

Сезон КХЛ 2025/26 стартует 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия, регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года, плей-офф — до 23 мая.