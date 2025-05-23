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    Хоккейный клуб «Амур» сообщил о продлении контрактов с двумя нападающими

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур
    Хабаровский клуб «Амур» продлил контракты с двумя нападающими — Игнатом Коротких и Романом Макаровым.

    ХК Амур
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    ХК Амур

    Игнат Коротких, 22-летний форвард, подписал новый однолетний контракт. За «Амур» он провёл 96 матчей в регулярных чемпионатах и 5 матчей в плей-офф, набрав в общей сложности 39 очков (10 голов и 29 результативных передач).

    Роман Макаров, 21 год, подписал однолетний двусторонний контракт. В сезоне-2023/24 он дебютировал в системе «Амура», сыграв 26 матчей в КХЛ и забросив одну шайбу.

    «Амур» завершил регулярный сезон КХЛ 2024/25 на предпоследнем, 11-м месте Восточной конференции, набрав 44 очка в 68 матчах.

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