Хоккейный клуб «Амур» сообщил о продлении контрактов с двумя нападающими

Хабаровский клубпродлил контракты с двумя нападающими —

Игнат Коротких, 22-летний форвард, подписал новый однолетний контракт. За «Амур» он провёл 96 матчей в регулярных чемпионатах и 5 матчей в плей-офф, набрав в общей сложности 39 очков (10 голов и 29 результативных передач).

Роман Макаров, 21 год, подписал однолетний двусторонний контракт. В сезоне-2023/24 он дебютировал в системе «Амура», сыграв 26 матчей в КХЛ и забросив одну шайбу.

«Амур» завершил регулярный сезон КХЛ 2024/25 на предпоследнем, 11-м месте Восточной конференции, набрав 44 очка в 68 матчах.