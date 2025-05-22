ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илия ТопурияВторой титул Топурии, трудный вызов для Чимаева. Самые громкие бои UFC этого лета
    Все новости спорта

    Глотов: Это поражение стоит внутри колом

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор
    Нападающий «Трактора» Василий Глотов прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Гагарина от «Локомотива».

    Василий Глотов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Глотов

    «Что не получилось в финале? Пока вообще никак не могу прокомментировать, честно. Просто никак. Нет слов. Это очень тяжелое поражение. Мне даже по сезону трудно рефлексировать. Прям стоит это поражение внутри колом. Мы когда ушли со льда, то в раздевалке все просто молчали. Нам нужно время, чтобы правильно отреагировать, но пока это очень большой груз», — сказал Глотов «Матч ТВ».

    «Трактор» уступил «Локомотиву» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:4. Челябинский клуб во второй раз проиграл в заключительном раунде плей-офф — в 2013-м году «черно-белые» уступили московскому «Динамо» со счетом 2:4.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Канада уверенно пройдет в следующий раунд
  • Канада — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • США вытеснят финнов из борьбы
  • США — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Швеция выбьет из борьбы действующего чемпиона
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Канада — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч США — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Твенте — НЕК Неймеген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Насаф — АГМК
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.41
  • Прогноз на матч Андижан — Сурхан
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Хулбук — Хосилот
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие