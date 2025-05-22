Глотов: Это поражение стоит внутри колом

Нападающийпрокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Гагарина от

«Что не получилось в финале? Пока вообще никак не могу прокомментировать, честно. Просто никак. Нет слов. Это очень тяжелое поражение. Мне даже по сезону трудно рефлексировать. Прям стоит это поражение внутри колом. Мы когда ушли со льда, то в раздевалке все просто молчали. Нам нужно время, чтобы правильно отреагировать, но пока это очень большой груз», — сказал Глотов «Матч ТВ».

«Трактор» уступил «Локомотиву» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:4. Челябинский клуб во второй раз проиграл в заключительном раунде плей-офф — в 2013-м году «черно-белые» уступили московскому «Динамо» со счетом 2:4.