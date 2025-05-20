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    Бучневич: Мне кажется, я перестал быть самим собой

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сент-Луис Блюз
    Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич высказался о том, как на него повлиял новый контракт на 8 млн долларов год.

    Павел Бучневич
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    Павел Бучневич

    «Напрягала ли эта сумма? Чуть-чуть было такое, но не назвал бы это прямо таким уж большим давлением. Хотя от Монти слышал: "Что с тобой происходит? Где та игра, которую я помню?"

    Мне кажется, я перестал быть самим собой. И люди это видят. Бывает так, что у человека не получается, а он ходит веселенький, будто ему пофиг. Со мной такого не было. Даже ребята в команде стали это замечать: мол, ты раньше всегда был с позитивом на тренировках, хихикал, а теперь грустный ходишь. Кто-то тебе пытается поднять настроение, но сам ты понимаешь, что что-то не так, и сам себя гложешь изнутри», — сказал Бучневич «СЭ».

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    В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2024/25 Бучневич провел 76 матчей. Хоккеист записал в актив 57 (20+37) очков. В плей-офф у Бучневича 3 гола и 5 результативных передач в семи встречах.

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