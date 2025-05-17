Мичков: Хочу, чтобы «Филадельфия» каждый год боролась за Кубок Стэнли

Форвард «Филадельфии»оценил свой дебютный сезон в НХЛ. Нападающий отметил, какая цель перед ним стояла.

«Я думаю, это был отличный сезон. Но я хочу, чтобы наша команда каждый год выходила в плей-офф и боролась за Кубок Стэнли.

Конечно, я чувствую, что мог бы набрать больше очков и сыграть лучше — было много моментов, которые я не реализовал. У меня не было никаких конкретных цифр перед началом сезона, потому что я не знал, чего ожидать. Новая страна, новые люди. Моей главной целью было показать, на что я способен, и наслаждаться каждой игрой», — цитирует Мичкова RG.