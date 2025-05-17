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    Казахстан крупно проиграл Чехии на ЧМ-2025

    Чехия — Казахстан: счет матча 8:1, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Чехии Сборная Казахстана
    Сборная Чехии обыграла команду Казахстана в матче группового этапа ЧМ-2025 со счетом 8:1.

    Роман Червенка и Давид Пастрняк
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    Роман Червенка и Давид Пастрняк

    Капитан чешской сборной Роман Червенка оформил хет-трик (38', 54' и 56'). Дублем в составе победителей отметились Матей Странски (6' и 33') и Адам Клапка (42' и 60'). Еще один гол на счету Якуба Флека на 22-й минуте.

    Единственную шайбу в составе казахстанской сборной забросил Вячеслав Колесников на 48-й минуте в большинстве.

    Действующие чемпионы мира одержали 5-ю победу подряд на турнире и возглавляют группу B с 14 очками, Казахстан (3) — седьмой.

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