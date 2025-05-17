Казахстан крупно проиграл Чехии на ЧМ-2025

Сборнаяобыграла командув матче группового этапа ЧМ-2025 со счетом 8:1.

Капитан чешской сборной Роман Червенка оформил хет-трик (38', 54' и 56'). Дублем в составе победителей отметились Матей Странски (6' и 33') и Адам Клапка (42' и 60'). Еще один гол на счету Якуба Флека на 22-й минуте.

Единственную шайбу в составе казахстанской сборной забросил Вячеслав Колесников на 48-й минуте в большинстве.

Действующие чемпионы мира одержали 5-ю победу подряд на турнире и возглавляют группу B с 14 очками, Казахстан (3) — седьмой.