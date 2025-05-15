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    Глотов — о столкновении Шалунова и Робинсона: Когда так подлетают коньки — это никого не красит

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    Нападающий «Трактора» Василий Глотов прокомментировал столкновение форварда «Локомотива» Максима Шалунова с игроком челябинцев Чарльзом Робинсоном во время 2-го матча финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

    Максим Шалунов — нападающий «Локомотива»
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    Максим Шалунов — нападающий «Локомотива»

    «Я не очень хотел бы комментировать эпизод со столкновением Робинсона и Шалунова. Но похожий момент у него уже был в гостевом матче против СКА.

    Играть надо по-честному, жестко. Это нормально. Но когда так подлетают коньки при столкновении — это никого не красит», — цитирует Глотова журналист СЭ Михаил Зислис в своем телеграм-канале.

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