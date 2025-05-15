Глотов — о столкновении Шалунова и Робинсона: Когда так подлетают коньки — это никого не красит

Нападающийпрокомментировал столкновение форвардас игроком челябинцевво время 2-го матча финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

«Я не очень хотел бы комментировать эпизод со столкновением Робинсона и Шалунова. Но похожий момент у него уже был в гостевом матче против СКА.

Играть надо по-честному, жестко. Это нормально. Но когда так подлетают коньки при столкновении — это никого не красит», — цитирует Глотова журналист СЭ Михаил Зислис в своем телеграм-канале.

«Локомотив» обыграл «Трактор» (4:1) во 2-м матче финальной серии плей-офф КХЛ. После этого матча счет в серии равный — 1:1.