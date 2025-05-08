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    Максим Сушинский«Главное для "Динамо" — сохранить тренерский штаб». Сушинский — об итогах полуфинальных серий Кубка Гагарина
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    Губерниев: В КХЛ будет новый обладатель Кубка Гагарина, и это прекрасно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, в котором встретятся «Трактор» и «Локомотив».

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «В КХЛ будет новый обладатель Кубка Гагарина, и это прекрасно. В Челябинске на хоккей молятся, да и в Ярославле хоккей — вообще отдельная история. Я рад, что в финале сыграют команды этих прекрасных городов, я там бывал и люблю и Ярославль, и Челябинск, пусть победит сильнейший. Плей‑офф прекрасен, так активно, как в этом сезоне, его, пожалуй, никогда не смотрели, я имею в виду телевизионные рейтинги, которые это доказывают. Я хочу, чтобы финал состоял из семи матчей, чтобы побольше насладиться этим зрелищем», — цитирует Губернива «Матч ТВ».

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    Напомним, «Локомотив» в полуфинале обыграл «Салават Юлаев» в серии из пяти матчей, а «Трактор» взял верх над московским «Динамо» со счётом 4:1.

    Первый матч финальной серии Кубка Гагарина пройдёт 13 мая в Ярославле.

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