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    Голдобин: «Салават Юлаев» в финале? Вообще без проблем

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Салават Юлаев Локомотив
    Нападающий «Спартака» Николай Голдобин допустил возможность выхода уфимского «Салавата Юлаева» в финал Кубка Гагарина.

    Николай Голдобин
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    Николай Голдобин

    «Допускаю ли выход "Салавата Юлаева" в финал Кубка Гагарина? Вообще без проблем. После камбэка, что они сотворили, они на сумасшедших эмоциях. Сыграли семь матчей, был небольшой перерыв, они в тонусе. Ни за кого не болею, но все может случиться. У них хорошая команда», — сказал Голдобин в эфире «Матч ТВ».

    Московский клуб вылетел от уфимцев на стадии четвертьфинала, проиграв в серии со счетом 3:4.

    «Салават Юлаев» играет в полуфинале Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом», счет в серии 1:0 в пользу подопечных Виктора Козлова.

    Следующий матч команды из Башкортостана с «железнодорожниками» состоится 29 апреля в Ярославле.

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