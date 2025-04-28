Голдобин: «Салават Юлаев» в финале? Вообще без проблем

НападающийНиколай Голдобин допустил возможность выхода уфимскогов финал Кубка Гагарина.

«Допускаю ли выход "Салавата Юлаева" в финал Кубка Гагарина? Вообще без проблем. После камбэка, что они сотворили, они на сумасшедших эмоциях. Сыграли семь матчей, был небольшой перерыв, они в тонусе. Ни за кого не болею, но все может случиться. У них хорошая команда», — сказал Голдобин в эфире «Матч ТВ».

Московский клуб вылетел от уфимцев на стадии четвертьфинала, проиграв в серии со счетом 3:4.

«Салават Юлаев» играет в полуфинале Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом», счет в серии 1:0 в пользу подопечных Виктора Козлова.

Следующий матч команды из Башкортостана с «железнодорожниками» состоится 29 апреля в Ярославле.