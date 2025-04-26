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    Ламин Ямаль«Барселона» — «Реал». Онлайн, прямая трансляция
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    Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду»

    «Флорида» — «Тампа Бэй»: счет матча 1:5, обзор голов

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    «Тампа-Бэй» одержала победу над «Флоридой» в рамках 3-го матча серии 1/8 финала Кубка Стэнли — 5:1.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    В составе победителей дублем отличился Джек Генцел (18' и 41'), еще по разу отличились Ник Пол (34'), Люк Гленденинг (55') и Энтони Сирелли (56').

    Единственную шайбу в составе хозяев забросил Мэттью Ткачак на 3-й минуте встречи.

    Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский сделал 17 сейвов.

    Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 33 спасения. Нападающий «молний» Никита Кучеров отдал две голевые передачи на Джека Генцеля.

    Счет в серии — 2:1 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 29 апреля на домашней арене «пантер» в Санрайзе

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