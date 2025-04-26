Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду»

Никита Кучеров Фото: globallookpress.com
В составе победителей дублем отличился Джек Генцел (18' и 41'), еще по разу отличились Ник Пол (34'), Люк Гленденинг (55') и Энтони Сирелли (56').
Единственную шайбу в составе хозяев забросил Мэттью Ткачак на 3-й минуте встречи.
Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский сделал 17 сейвов.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 33 спасения. Нападающий «молний» Никита Кучеров отдал две голевые передачи на Джека Генцеля.
Счет в серии — 2:1 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 29 апреля на домашней арене «пантер» в Санрайзе