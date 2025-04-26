Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду»

одержала победу надв рамках 3-го матча серии 1/8 финала Кубка Стэнли — 5:1.

В составе победителей дублем отличился Джек Генцел (18' и 41'), еще по разу отличились Ник Пол (34'), Люк Гленденинг (55') и Энтони Сирелли (56').

Единственную шайбу в составе хозяев забросил Мэттью Ткачак на 3-й минуте встречи.

Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский сделал 17 сейвов.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 33 спасения. Нападающий «молний» Никита Кучеров отдал две голевые передачи на Джека Генцеля.

Счет в серии — 2:1 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 29 апреля на домашней арене «пантер» в Санрайзе