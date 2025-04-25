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    Строум — про Овечкина: Это лучший снайпер, который только был и который только будет

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум высказался о завершившейся гонке Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

    Александр Овечкин — капитан «Вашингтона»
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    Александр Овечкин — капитан «Вашингтона»

    «Я бы солгал, если бы сказал, что мы не старались помочь Алексу установить рекорд. Для нас это было очень важно, мы очень сильно этого хотели, ведь это наш парень. Невероятно, даже после травмы он вернулся и сумел стать лучшим в стольких матчах. Серьёзно, иногда Ови больше радуется голам других игроков, чем своим собственным. В нём есть вот это великодушие, и все мы хотели отплатить ему тем же. Вот почему все мы так отреагировали на его рекордный гол.

    Это был один из тех моментов, который навсегда останется в истории. Находиться на льду, видя всё это на расстоянии нескольких метров — потрясающее чувство. И то, как отреагировали трибуны в Нью-Йорке — это лишнее свидетельство моих слов о том, что Ови важнее самой игры. Как часто ты, играя на выезде, чувствуешь, что все болеют за тебя? Вот настолько уникален Алекс. Это лучший снайпер, который только был и который только будет», — написал Строум в колонке для The Players Tribune.

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  • 07/04/2025

    • Напомним, что Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обогнав Уэйна Гретцки. Сейчас на счету россиянина 896 заброшенных шайб в лиге, без учета матчей плей-офф.

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