ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Интер — Милан«Милан» разрушил мечту «Интера» о требле. «Нерадзурри» разгромлены в полуфинале Кубка
    Все новости спорта

    Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал победу над «Монреалем»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс
    Наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери похвалил голкипера Логана Томпсона в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (3:1).

    Спенсер Карбери
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Спенсер Карбери

    Вратарь пропустил одну шайбу, совершил 25 сейвов и стал первой звездой матча.

    «Это был Томпсон, которого мы видели в первой половине сезона, когда можно было почувствовать его уверенность. Можно было почувствовать, как с каждым сейвом нарастает энергия.

    Казалось, что он просто становился всё больше и больше. Соперник предоставил ему много работы. Он сделал несколько важнейших сейвов в третьем периоде, чтобы удержать нас впереди в счёте», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Симеоне будет очень заряжена
  • «Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Усилит ли «Осасуна» боль «Севильи»?
  • «Осасуна» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Подберется ли зона вылета вплотную к «Жироне»?
  • «Леганес» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Болонья — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Штутгарт — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Коболли — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куинн — Меншик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие