Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал победу над «Монреалем»

Спенсер Карбери Фото: globallookpress.com
Вратарь пропустил одну шайбу, совершил 25 сейвов и стал первой звездой матча.
«Это был Томпсон, которого мы видели в первой половине сезона, когда можно было почувствовать его уверенность. Можно было почувствовать, как с каждым сейвом нарастает энергия.
Казалось, что он просто становился всё больше и больше. Соперник предоставил ему много работы. Он сделал несколько важнейших сейвов в третьем периоде, чтобы удержать нас впереди в счёте», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.