Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал победу над «Монреалем»

Наставник «Вашингтона»похвалил голкиперав победном матче с «Монреаль Канадиенс» (3:1).

Вратарь пропустил одну шайбу, совершил 25 сейвов и стал первой звездой матча.

«Это был Томпсон, которого мы видели в первой половине сезона, когда можно было почувствовать его уверенность. Можно было почувствовать, как с каждым сейвом нарастает энергия.

Казалось, что он просто становился всё больше и больше. Соперник предоставил ему много работы. Он сделал несколько важнейших сейвов в третьем периоде, чтобы удержать нас впереди в счёте», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.